Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
26 мая 2026, 12:10 | Обновлено 26 мая 2026, 12:52
В случае неудачи в Лиге Европы Динамо тоже может сыграть в Лиге конференций

Украину в квалификации Лиги конференций 2026/27 представят два клуба – черкасский ЛНЗ и житомирское Полесье.

Обе команды начнут еврокубковый путь со второго квалификационного раунда. Чтобы пробиться в основной этап турнира, украинским клубам нужно одолеть трех соперников подряд.

ЛНЗ и Полесье получили низкий стартовый коэффициент (5.182), что составляет 20% от национального рейтинга Украины (25.912). Даже несмотря на предыдущие выступления Полесья в еврокубках, собственный коэффициент клуба остается ниже минимального порога, поэтому для волков также установлен рейтинг в 20% от показателя страны.

Из-за этого оба украинских представителя окажутся среди несеяных во всех стадиях отбора Лиги конференций и могут получить сложных соперников уже на старте турнира.

Предварительный список потенциальных оппонентов практически сформирован (см. инфографику). Во втором раунде квалификации ЛНЗ и Полесье могут сыграть против любого из сеяных клубов. В третьем раунде круг возможных соперников станет еще шире, в него войдут команды, стартующие как с Q1 или Q2, так и с Q3 (кроме клубов из беларуси).

Стадия Q4 традиционно станет еще более сложной, поскольку именно с этого этапа в турнире стартуют представители топ-чемпионатов: Брайтон (Англия), Аталанта (Италия), Хетафе (Испания), Фрайбург (Германия), Монако (Франция).

Кроме того, в Лиге конференций может оказаться и киевское Динамо. Столичная команда стартует в квалификации Лиги Европы, однако в случае вылета на одной из стадий автоматически перейдет в Лигу конференций.

Для ЛНЗ предстоящая еврокампания станет дебютной в истории клуба. Полесье сыграет в еврокубках уже третий сезон подряд. В ЛК 2024/25 житомирский клуб уступил словенской Олимпии (1:2, 0:2) во втором раунде квалификации, а в ЛК 2025/26 команда Руслана Ротаня сумела пройти Санта-Колому из Андорры (1:2, 4:1) и венгерский Пакш (3:0, 1:2), после чего остановилась в шаге от основного этапа, проиграв итальянской Фиорентине (0:3, 2:3).

Жеребьевка первого квалификационного раунда (Q1) Лиги конференций состоится 16 июня. Матчи этой стадии запланированы на 9 и 16 июля. Жеребьевка Q2 пройдет 17 июня, а игры второго раунда – 23 и 30 июля. Поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а решающий раунд Q4 – 20 и 27 августа.

Посев в 1-м раунде квалификации Q1 ЛК

Посев во 2-м раунде квалификации Q2 ЛК

Прогнозный посев в Q1 Лиги конференций

Прогнозный посев в Q2 Лиги конференций

Прогнозный посев в Q4 Лиги конференций

Комментарии 13
Можна тільки надіятись на фартовий жереб
Опять одному Шахтёру добывать баллы...😞
"У разі невдачі у Лізі Європи Динамо також може зіграти у Лізі конференцій"
Никто и не сомневается, что так оно и будет. Они и в ЛК продолжат позориться.
дуже мало шансів на вдалий жереб, а тим більше для обох клубів.
ну і прохід хоча б однієї стадії це вже буде успіхом для цих команд.
Одразу давайте Брагу чи Аякс, щоб недовго мучитися, ну не вірю я в те, що вони хоч до плей-офу відбору дійдуть
будемо з нетерпінням чекати від Полісся і ЛНЗ
повторення подвигу Шахтьора,
а саме - дійти обом командам до півфіналу ЛК.)
Напевно не судьба...
Динамо там лишнее , толку от них не будет 
Коли поляки були там де ми, а ми приблизно там де зараз поляки, вони якось умудрялись трьома, як мінімум, клубами в груповухи пробиватись. РЕГУЛЯРНО!!!. В результаті - де ми зараз, а де поляки. При тому шо Екстракляса тільки минулого сезону зрівнялась з нами по вартості гравців. Робіть висновки. Але є маленький ньюансик. Поляки в якийсь момент (після того як в якомусь сезоні набрали рівно нуль очок, продули всі матчі в єврокубках) заявили що їхня ціль це саме кубках   не позоритись. І якби на те націлена була і федерація і весь польський футбол. А у нас пріоритет (крім Шахтаря) національний чемпіонат. На жаль
