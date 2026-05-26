Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2

Украину в квалификации Лиги конференций 2026/27 представят два клуба – черкасский ЛНЗ и житомирское Полесье.

Обе команды начнут еврокубковый путь со второго квалификационного раунда. Чтобы пробиться в основной этап турнира, украинским клубам нужно одолеть трех соперников подряд.

ЛНЗ и Полесье получили низкий стартовый коэффициент (5.182), что составляет 20% от национального рейтинга Украины (25.912). Даже несмотря на предыдущие выступления Полесья в еврокубках, собственный коэффициент клуба остается ниже минимального порога, поэтому для волков также установлен рейтинг в 20% от показателя страны.

Из-за этого оба украинских представителя окажутся среди несеяных во всех стадиях отбора Лиги конференций и могут получить сложных соперников уже на старте турнира.

Предварительный список потенциальных оппонентов практически сформирован (см. инфографику). Во втором раунде квалификации ЛНЗ и Полесье могут сыграть против любого из сеяных клубов. В третьем раунде круг возможных соперников станет еще шире, в него войдут команды, стартующие как с Q1 или Q2, так и с Q3 (кроме клубов из беларуси).

Стадия Q4 традиционно станет еще более сложной, поскольку именно с этого этапа в турнире стартуют представители топ-чемпионатов: Брайтон (Англия), Аталанта (Италия), Хетафе (Испания), Фрайбург (Германия), Монако (Франция).

Кроме того, в Лиге конференций может оказаться и киевское Динамо. Столичная команда стартует в квалификации Лиги Европы, однако в случае вылета на одной из стадий автоматически перейдет в Лигу конференций.

Для ЛНЗ предстоящая еврокампания станет дебютной в истории клуба. Полесье сыграет в еврокубках уже третий сезон подряд. В ЛК 2024/25 житомирский клуб уступил словенской Олимпии (1:2, 0:2) во втором раунде квалификации, а в ЛК 2025/26 команда Руслана Ротаня сумела пройти Санта-Колому из Андорры (1:2, 4:1) и венгерский Пакш (3:0, 1:2), после чего остановилась в шаге от основного этапа, проиграв итальянской Фиорентине (0:3, 2:3).

Жеребьевка первого квалификационного раунда (Q1) Лиги конференций состоится 16 июня. Матчи этой стадии запланированы на 9 и 16 июля. Жеребьевка Q2 пройдет 17 июня, а игры второго раунда – 23 и 30 июля. Поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а решающий раунд Q4 – 20 и 27 августа.

🏆 Лига конференций 2026/27

Посев в 1-м раунде квалификации Q1 ЛК

Посев во 2-м раунде квалификации Q2 ЛК

Прогнозный посев в Q1 Лиги конференций

Прогнозный посев в Q2 Лиги конференций

Прогнозный посев в Q4 Лиги конференций