ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал игрока сборной Испании
Виктор Муньос покинул Осасуну
Английский «Ливерпуль» официально объявил о подписании контракта с вингером сборной Испании и испанской «Осасуны» Виктором Муньосом.
Отмечается, что 22-летний футболист подписал с клубом долгосрочный контракт.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит за игрока 40 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Виктор Муньос провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
We have agreed a deal to sign Victor Munoz from Osasuna, subject to a successful work permit application and international clearance 😄— Liverpool FC (@LFC) June 18, 2026
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