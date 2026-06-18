ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал игрока сборной Испании

Английский «Ливерпуль» официально объявил о подписании контракта с вингером сборной Испании и испанской «Осасуны» Виктором Муньосом.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал с клубом долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит за игрока 40 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Виктор Муньос провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.