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Англия
18 июня 2026, 21:18 | Обновлено 18 июня 2026, 21:20
1528
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал игрока сборной Испании

Виктор Муньос покинул Осасуну

18 июня 2026, 21:18 | Обновлено 18 июня 2026, 21:20
1528
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал игрока сборной Испании
ФК Ливерпуль. Виктор Муньос
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Английский «Ливерпуль» официально объявил о подписании контракта с вингером сборной Испании и испанской «Осасуны» Виктором Муньосом.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал с клубом долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит за игрока 40 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Виктор Муньос провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Виктор Муньос Вильянуэва Осасуна Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
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