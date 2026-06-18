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Чемпионат мира
18 июня 2026, 13:31 | Обновлено 18 июня 2026, 14:16
515
0

Женская сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора ЧМ-2027

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф квалификации

18 июня 2026, 13:31 | Обновлено 18 июня 2026, 14:16
515
0
Женская сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора ЧМ-2027
FIFA
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18 июня 2026 года в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка двух раундов плей-офф отбора на чемпионат мира 2027 по футболу среди женщин.

По итогам стыковых матчей будут определены обладатели 7 путевок на мировое первенство и одного места в межконтинентальном плей-офф. В борьбе примут участие 32 команды, которые проведут двухматчевые противостояния.

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Женская сборная Украины под руководством Ии Андрущак не набрала ни одного очка и финишировала четвертой в группе A3, где также выступали Испания, Англия (по 15 очков) и Исландия (6). Несмотря на это, сине-желтые получили статус сеяной команды в Пути 2 первого раунда плей-офф.

Соперник Украины в 1-м раунде плей-офф – сборная Словакии.

Матчи первого раунда пройдут 7–13 октября 2026 года. Сборная Украины первый матч проведет на выезде, а ответную игру – условно дома.

В случае победы Украина затем во 2-м раунде сыграет против победителя пары Греция – Англия

Матчи второго раунда пройдут с 26 ноября по 5 декабря. Сборная Украины первый матч проведет условно дома, а ответную игру – на выезде.

Победители групп Лиги A – Дания, Франция, Германия и Испания – уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2027, который состоится в Бразилии с 24 июня по 25 июля 2027 года. Еще 7 европейских путевок и одно место в межконтинентальном плей-офф будут разыграны осенью 2026 года. Межконтинентальный плей-офф намечен на февраль 2027 года.

Первый раунд разделен на два пути. По Пути 1 команды, занявшие вторые и третьи места в группах Лиги A, встретятся с победителями групп Лиги C и двумя лучшими командами, ставшими вторыми. По Пути 2 четыре сборные, занявшие последние места в Лиге A, а также победители групп Лиги B сыграют против команд, финишировавших вторыми и третьими в квартетах Лиги B. Победители всех 8 пар каждого пути выйдут во второй раунд.

Во втором раунде участники обоих путей будут сведены в общую сетку. 7 лучших победителей по рейтингу европейской квалификации напрямую попадут на чемпионат мира 2027, а еще одна команда получит место в межконтинентальном плей-офф.

От зоны УЕФА есть 11 прямых мест в финальной части ЧМ-2027, а также одно место в межконтинентальном плей-офф. Четыре путевки уже получили победители групп Лиги A, еще 8 команд определятся по итогам стыковых матчей, при этом 7 из них выйдут на мундиаль напрямую, а одна продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф в феврале 2027 года.

🏆 ЧМ-2027 по футболу среди женщин

Жеребьевка плей-офф квалификации (зона Европы)

⚽️ Раунд 1. Путь 1. Матчи: 7–13 октября 2026

  • Литва – Швеция
  • Румыния – Норвегия
  • Греция – Англия
  • Хорватия – Исландия
  • Казахстан – Ирландия
  • Косово – Австрия
  • Венгрия – Нидерланды
  • беларусь – Италия

⚽️ Раунд 1. Путь 2. Матчи: 7–13 октября 2026

  • Албания – Уэльс
  • Турция – Словения
  • Словакия – Украина
  • Израиль – Швейцария
  • Бельгия – Польша
  • Чехия – Шотландия
  • Северная Ирландия – Португалия
  • Финляндия – Сербия

⚽️ Раунд 2. Матчи: 26 ноября – 5 декабря 2026

  • Словакия / Украина – Греция / Англия
  • Финляндия / Сербия – беларусь / Италия
  • Северная Ирландия / Португалия – Хорватия / Исландия
  • Албания / Уэльс – Румыния / Норвегия
  • Израиль / Швейцария – Косово / Австрия
  • Чехия / Шотландия – Литва / Швеция
  • Бельгия / Польша – Казахстан / Ирландия
  • Турция / Словения – Венгрия / Нидерланды

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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