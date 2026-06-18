Женская сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора ЧМ-2027
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф квалификации
18 июня 2026 года в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка двух раундов плей-офф отбора на чемпионат мира 2027 по футболу среди женщин.
По итогам стыковых матчей будут определены обладатели 7 путевок на мировое первенство и одного места в межконтинентальном плей-офф. В борьбе примут участие 32 команды, которые проведут двухматчевые противостояния.
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Женская сборная Украины под руководством Ии Андрущак не набрала ни одного очка и финишировала четвертой в группе A3, где также выступали Испания, Англия (по 15 очков) и Исландия (6). Несмотря на это, сине-желтые получили статус сеяной команды в Пути 2 первого раунда плей-офф.
Соперник Украины в 1-м раунде плей-офф – сборная Словакии.
Матчи первого раунда пройдут 7–13 октября 2026 года. Сборная Украины первый матч проведет на выезде, а ответную игру – условно дома.
В случае победы Украина затем во 2-м раунде сыграет против победителя пары Греция – Англия
Матчи второго раунда пройдут с 26 ноября по 5 декабря. Сборная Украины первый матч проведет условно дома, а ответную игру – на выезде.
Победители групп Лиги A – Дания, Франция, Германия и Испания – уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2027, который состоится в Бразилии с 24 июня по 25 июля 2027 года. Еще 7 европейских путевок и одно место в межконтинентальном плей-офф будут разыграны осенью 2026 года. Межконтинентальный плей-офф намечен на февраль 2027 года.
Первый раунд разделен на два пути. По Пути 1 команды, занявшие вторые и третьи места в группах Лиги A, встретятся с победителями групп Лиги C и двумя лучшими командами, ставшими вторыми. По Пути 2 четыре сборные, занявшие последние места в Лиге A, а также победители групп Лиги B сыграют против команд, финишировавших вторыми и третьими в квартетах Лиги B. Победители всех 8 пар каждого пути выйдут во второй раунд.
Во втором раунде участники обоих путей будут сведены в общую сетку. 7 лучших победителей по рейтингу европейской квалификации напрямую попадут на чемпионат мира 2027, а еще одна команда получит место в межконтинентальном плей-офф.
От зоны УЕФА есть 11 прямых мест в финальной части ЧМ-2027, а также одно место в межконтинентальном плей-офф. Четыре путевки уже получили победители групп Лиги A, еще 8 команд определятся по итогам стыковых матчей, при этом 7 из них выйдут на мундиаль напрямую, а одна продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф в феврале 2027 года.
🏆 ЧМ-2027 по футболу среди женщин
Жеребьевка плей-офф квалификации (зона Европы)
⚽️ Раунд 1. Путь 1. Матчи: 7–13 октября 2026
- Литва – Швеция
- Румыния – Норвегия
- Греция – Англия
- Хорватия – Исландия
- Казахстан – Ирландия
- Косово – Австрия
- Венгрия – Нидерланды
- беларусь – Италия
⚽️ Раунд 1. Путь 2. Матчи: 7–13 октября 2026
- Албания – Уэльс
- Турция – Словения
- Словакия – Украина
- Израиль – Швейцария
- Бельгия – Польша
- Чехия – Шотландия
- Северная Ирландия – Португалия
- Финляндия – Сербия
⚽️ Раунд 2. Матчи: 26 ноября – 5 декабря 2026
- Словакия / Украина – Греция / Англия
- Финляндия / Сербия – беларусь / Италия
- Северная Ирландия / Португалия – Хорватия / Исландия
- Албания / Уэльс – Румыния / Норвегия
- Израиль / Швейцария – Косово / Австрия
- Чехия / Шотландия – Литва / Швеция
- Бельгия / Польша – Казахстан / Ирландия
- Турция / Словения – Венгрия / Нидерланды
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