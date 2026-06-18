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Чемпионат мира
18 июня 2026, 11:43 | Обновлено 18 июня 2026, 12:17
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Сборная Украины узнает соперников в плей-офф отбора женского ЧМ-2027

18 июня в 13:00 состоится жеребьевка плей-офф квалификации к женскому ЧМ

18 июня 2026, 11:43 | Обновлено 18 июня 2026, 12:17
133
0
Сборная Украины узнает соперников в плей-офф отбора женского ЧМ-2027
Getty Images/Global Images Ukraine
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18 июня 2026 года в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка двух раундов плей-офф отбора к чемпионату мира 2027 по футболу среди женщин.

Матчи плей-офф определят обладателей 7 путевок на чемпионат мира и одного места в межконтинентальном плей-офф. В плей-офф женской европейской квалификации примут участие 32 команды, которые сыграют в два раунда матчей дома и на выезде.

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Четыре победителя групп Лиги A – Дания, Франция, Германия и Испания – напрямую вышли в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в Бразилии с 24 июня по 25 июля 2027 года. Остальные семь европейских путевок и одно место в межконтинентальном плей-офф будут разыграны в октябре и ноябре-декабре.

Женская сборная Украины, не набрав ни одного очка под руководством Ии Андрущак, заняла 4-е место в группе A3, где также выступали Испания, Англия (по 15 очков) и Исландия (6). Сине-желтая команда в плей-офф попала в число сеяных команд по пути 2 в первом раунде.

Потенциальные соперники женской сборной Украины в 1-м раунде плей-офф отбора на ЧМ:

  • Финляндия, Бельгия, Турция, Чехия, Албания, Северная Ирландия, Словакия, Израиль

Жеребьевка 1-го и 2-го раундов пройдет 18 июня 2026 года. 1-й раунд плей-офф (два матча): 7–13 октября 2026 года. 2-й раунд плей-офф (два матча): 26 ноября – 5 декабря 2026 года. Межконтинентальный плей-офф: февраль 2027 года.

В первом раунде плей-офф команды разделены на два пути.

Путь 1. Команды, занявшие вторые и третьи места в группах Лиги A, сыграют против 6 победителей групп Лиги C и двух лучших команд, ставших вторыми. Представители Лиги A будут сеяными и проведут ответный матч дома. 8 победителей выйдут во 2-й раунд.

Путь 2. Четыре команды, занявшие четвертые места в Лиге A, и четыре победителя групп Лиги B образуют восемь пар с командами, которые стали вторыми и третьими в группах Лиги B. Представители Лиги A и победители групп Лиги B будут сеяными и проведут ответный матч дома. 8 победителей выйдут во 2-й раунд.

Во втором раунде плей-офф команды обоих путей будут сведены в единую сетку и сформируют 8 пар. Победители Пути 1 будут иметь статус сеяных и проведут ответный матч на своем поле. 7 лучших победителей второго раунда по общему рейтингу женской европейской квалификации 2026 года напрямую выйдут на чемпионат мира 2027. Одна оставшаяся команда получит место в межконтинентальном плей-офф. Представитель Европы начнет выступление в нем со второго этапа в феврале 2027 года.

Чемпионат мира 2027 среди женщин. Количество мест УЕФА в финальной части: 11. Количество мест УЕФА в межконтинентальном плей-офф: 1. Прямые путевки через групповой этап: 4 (победители групп Лиги A). Победители плей-офф: 8 (7 команд выходят напрямую, 1 команда попадает в межконтинентальный плей-офф).

Квоты конфедераций. AFC (Азия): 6. CAF (Африка): 4. CONCACAF (Северная и Центральная Америка): 4. CONMEBOL (Южная Америка): 3 (включая хозяина – Бразилию). OFC (Океания): 1. УЕФА (Европа): 11. Межконтинентальный плей-офф: 3 места.

Места в межконтинентальном плей-офф по конфедерациям: AFC – 2, CAF – 2, CONCACAF – 2, CONMEBOL – 2, OFC – 1, УЕФА – 1. Оба представителя CONCACAF, наиболее рейтинговый представитель CONMEBOL и представитель УЕФА вступят в борьбу со второго этапа межконтинентального плей-офф.

🏆 Квалификация ЧМ-2027 по футболу среди женщин

Жеребьевка плей-офф

⚽️ Раунд 1. Путь 1

Сеяные (вторые и третьи места групп Лиги A):

  • Англия, Норвегия, Нидерланды, Италия, Ирландия, Швеция, Исландия, Австрия

Несеяные (победители групп Лиги C и две лучшие команды, занявшие вторые места):

  • Венгрия, Греция, Румыния, беларусь, Косово, Литва, Хорватия, Казахстан

⚽️ Раунд 1. Путь 2

Сеяные (четвертые места групп Лиги A и победители групп Лиги B):

  • Словения, Польша, Сербия, Украина, Швейцария, Португалия, Шотландия, Уэльс

Несеяные (вторые и третьи места групп Лиги B):

  • Финляндия, Бельгия, Турция, Чехия, Албания, Северная Ирландия, Словакия, Израиль

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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