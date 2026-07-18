ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продолжит карьеру в Трабзонспоре

Лидер женской сборной Украины по футболу Ольга Овдийчук сменила клубную прописку, официально перебравшись в расположение турецкого «Трабзонспора». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Добро пожаловать, Ольга Овдийчук», – лаконично говорится в сообщении

Последним клубом футболистки сборной Украины был турецкий «Фомгет», за который выступала с марта 2022 года до этого лета. В прошлом сезоне она отличилась девятью голами и тремя ассистами в 26 матчах.

Ранее Овдийчук выступала за «Жилстрой-1» (ныне – «Харьков»), «Атлетико», «Легенду» и «Родину» Костополь (сейчас – «Погорина»).