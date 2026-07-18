Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продолжит карьеру в Трабзонспоре
Сборная УКРАИНЫ
18 июля 2026, 07:54 | Обновлено 18 июля 2026, 08:26
2136
1

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продолжит карьеру в Трабзонспоре

Ольга Овдийчук сменила клубную прописку

18 июля 2026, 07:54 | Обновлено 18 июля 2026, 08:26
2136
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продолжит карьеру в Трабзонспоре
Getty Images/Global Images Ukraine. Ольга Овдийчук
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лидер женской сборной Украины по футболу Ольга Овдийчук сменила клубную прописку, официально перебравшись в расположение турецкого «Трабзонспора». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Добро пожаловать, Ольга Овдийчук», – лаконично говорится в сообщении

Последним клубом футболистки сборной Украины был турецкий «Фомгет», за который выступала с марта 2022 года до этого лета. В прошлом сезоне она отличилась девятью голами и тремя ассистами в 26 матчах.

Ранее Овдийчук выступала за «Жилстрой-1» (ныне – «Харьков»), «Атлетико», «Легенду» и «Родину» Костополь (сейчас – «Погорина»).

По теме:
Виктор Цыганков принял решение относительно своего будущего
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Трансфер Салаха в Бешикташ срывается? Агент заинтриговал заявлением
Ольга Овдийчук Трабзонспор чемпионат Турции по футболу женская сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Трабзонспор
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец хочет арендовать легионера Полесья после выхода в УПЛ
Футбол | 18 июля 2026, 08:59 0
Черноморец хочет арендовать легионера Полесья после выхода в УПЛ
Черноморец хочет арендовать легионера Полесья после выхода в УПЛ

Жоао Виалле ждут в Одессе

Шахтер планирует трансфер нападающего. Цена – 50 миллионов евро
Футбол | 17 июля 2026, 09:28 2
Шахтер планирует трансфер нападающего. Цена – 50 миллионов евро
Шахтер планирует трансфер нападающего. Цена – 50 миллионов евро

Бенджамин Архин заинтересовал «горняков»

Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо
Футбол | 17.07.2026, 09:30
Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо
Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 17.07.2026, 20:02
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
Футбол | 18.07.2026, 04:32
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Правильно писати (у цьому випадку) лідерка. Але звідки ж вам знати тупоголовим))
Ответить
0
Популярные новости
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 5
Бокс
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
16.07.2026, 08:53 1
Футбол
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
18.07.2026, 06:12 2
Бокс
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 35
Футбол
«Полная катастрофа». В Лондоне выступили с заявлением о Мудрике
«Полная катастрофа». В Лондоне выступили с заявлением о Мудрике
16.07.2026, 11:02 4
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем