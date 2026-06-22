Месси сравнялся с легендой женского футбола по голам на чемпионатах мира
И у Лионеля, и у Марты по 17 голов на мундиалях
Аргентинская легенда футбола – Лионель Месси – забил 17-й голы на чемпионатах мира, отличившись в ворота сборной Австрии в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.
Месси сравнялся с именитой бразильской футболисткой Мартой по голам на мундиалях, которой также покорился показатель в 17 мячей на мундиалях.
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Следующий гол Лионеля сделает его абсолютным рекордсменом среди всех мужчин и женщин на мундиалях.
В последний раз Марта забивала за сборную Бразилии на чемпионате мира 2019 года. Всего у 40-летней Марты 214 голов в 222 матчах за национальную бразильскую команду. У Месси – 121 гол в 200 поединках за сборную Аргентины.
17 - Máximo goleador en Mundiales Masculinos: Lionel Messi 🇦🇷, 17 goles.— OptaJavier (@OptaJavier) June 22, 2026
Máxima goleadora en Mundiales Femeninos: Marta 🇧🇷, 17 goles.
GOATs🐐 pic.twitter.com/LXeY53RxZQ
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