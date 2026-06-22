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  4. Месси сравнялся с легендой женского футбола по голам на чемпионатах мира
Чемпионат мира
22 июня 2026, 21:53 |
1159
2

Месси сравнялся с легендой женского футбола по голам на чемпионатах мира

И у Лионеля, и у Марты по 17 голов на мундиалях

22 июня 2026, 21:53 |
1159
2 Comments
Месси сравнялся с легендой женского футбола по голам на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта и Лионель Месси в 2015 году
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Аргентинская легенда футбола – Лионель Месси – забил 17-й голы на чемпионатах мира, отличившись в ворота сборной Австрии в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Месси сравнялся с именитой бразильской футболисткой Мартой по голам на мундиалях, которой также покорился показатель в 17 мячей на мундиалях.

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Следующий гол Лионеля сделает его абсолютным рекордсменом среди всех мужчин и женщин на мундиалях.

В последний раз Марта забивала за сборную Бразилии на чемпионате мира 2019 года. Всего у 40-летней Марты 214 голов в 222 матчах за национальную бразильскую команду. У Месси – 121 гол в 200 поединках за сборную Аргентины.

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Лионель Месси Марта ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин рекорд сборная Аргентины по футболу сборная Бразилии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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+2
А по розміру чого сь там зрівнявся з чимось там. Ну маразм наших українських корів - досягнів тог, що вони зрівнялися з каломс.
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-3
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