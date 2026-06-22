Месси сравнялся с легендой женского футбола по голам на чемпионатах мира

Аргентинская легенда футбола – Лионель Месси – забил 17-й голы на чемпионатах мира, отличившись в ворота сборной Австрии в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Месси сравнялся с именитой бразильской футболисткой Мартой по голам на мундиалях, которой также покорился показатель в 17 мячей на мундиалях.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Следующий гол Лионеля сделает его абсолютным рекордсменом среди всех мужчин и женщин на мундиалях.

В последний раз Марта забивала за сборную Бразилии на чемпионате мира 2019 года. Всего у 40-летней Марты 214 голов в 222 матчах за национальную бразильскую команду. У Месси – 121 гол в 200 поединках за сборную Аргентины.

Читайте также: Месси повторил рекорд Фонтена и Жаирзиньо на чемпионатах мира