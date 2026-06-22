Месси повторил рекорд Фонтена и Жаирзиньо на чемпионатах мира
Лионель забил в шестом матче ЧМ подряд, начав серию с 1/8 финала мундиаля 2022 года
Легендарный 38-летний Лионель Месси повторила рекорд Жюста Фонтена и Жаирзиньо на чемпионатах мира.
22 июня Лионель отличился в ворота Австрии в матче 2-го тура группы I ЧМ-2026. Месси забил в шестом матче ЧМ подряд – Лео начал голевую серию в 1/8 финала мундиаля 2022 года, который прошел в Катаре и на котором аргентинцы взяли трофей.
Голевая серия Лионеля Месси на чемпионатах мира (6 матчей)
- 2026: Австрия – гол
- 2026: Алжир – хет-трик
- 2022: Франция – дубль
- 2022: Хорватия – гол
- 2022: Нидерланды – гол
- 2022: Австралия – гол
Фонтен забивал в шести поединках подряд на чемпионате мира 1958 за сборную Франции, а бразилец Жаирзиньо – на ЧМ-1970.
Игроки с самыми длинными голевыми сериями на чемпионатах мира:
- 6 – Жюст Фонтен (Франция)
- 6 – Жаирзиньо (Бразилия)
- 6 – Лионель Месси (Аргентина)
- 5 – Герд Мюллер (ФРГ)
- 5 – Эйсебио (Португалия)
- 5 – Леонидас (Бразилия)
- 5 – Карека (Бразилия)
- 5 – Теофило Кубильяс (Перу)
- 5 – Хельмут Ран (ФРГ)
- 5 – Лайош Тихи (Венгрия)
- 5 – Хамес Родригес (Колумбия)
- 5 – Гьорди Шароши (Венгрия)
- 5 – Христо Стоичков (Болгария)
- 5 – Ривалдо (Бразилия)
- 5 – Сальваторе Скиллачи (Италия)
ВИДЕО. Гол Месси в ворота сборной Австрии
🇦🇷 Lionel Messi has now scored in SIX straight World Cup games — becoming only the THIRD player ever to do it.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 22, 2026
⚽ Australia (2022 R16)
⚽ Netherlands (2022 QF)
⚽ Croatia (2022 SF)
⚽⚽ France (2022 Final)
⚽⚽⚽ Algeria (2026 Group Stage)
⚽ Austria (2026 Group Stage)
🐐 The… pic.twitter.com/1wohmqyD1C
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