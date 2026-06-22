Месси повторил рекорд Фонтена и Жаирзиньо на чемпионатах мира

Легендарный 38-летний Лионель Месси повторила рекорд Жюста Фонтена и Жаирзиньо на чемпионатах мира.

22 июня Лионель отличился в ворота Австрии в матче 2-го тура группы I ЧМ-2026. Месси забил в шестом матче ЧМ подряд – Лео начал голевую серию в 1/8 финала мундиаля 2022 года, который прошел в Катаре и на котором аргентинцы взяли трофей.

Голевая серия Лионеля Месси на чемпионатах мира (6 матчей)

2026: Австрия – гол

2026: Алжир – хет-трик

2022: Франция – дубль

2022: Хорватия – гол

2022: Нидерланды – гол

2022: Австралия – гол

Фонтен забивал в шести поединках подряд на чемпионате мира 1958 за сборную Франции, а бразилец Жаирзиньо – на ЧМ-1970.

Игроки с самыми длинными голевыми сериями на чемпионатах мира:

6 – Жюст Фонтен (Франция)

6 – Жаирзиньо (Бразилия)

6 – Лионель Месси (Аргентина)

5 – Герд Мюллер (ФРГ)

5 – Эйсебио (Португалия)

5 – Леонидас (Бразилия)

5 – Карека (Бразилия)

5 – Теофило Кубильяс (Перу)

5 – Хельмут Ран (ФРГ)

5 – Лайош Тихи (Венгрия)

5 – Хамес Родригес (Колумбия)

5 – Гьорди Шароши (Венгрия)

5 – Христо Стоичков (Болгария)

5 – Ривалдо (Бразилия)

5 – Сальваторе Скиллачи (Италия)

ВИДЕО. Гол Месси в ворота сборной Австрии