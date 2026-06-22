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Чемпионат мира
22 июня 2026, 21:22 | Обновлено 22 июня 2026, 21:44
1428
4

Месси повторил рекорд Фонтена и Жаирзиньо на чемпионатах мира

Лионель забил в шестом матче ЧМ подряд, начав серию с 1/8 финала мундиаля 2022 года

22 июня 2026, 21:22 | Обновлено 22 июня 2026, 21:44
1428
4 Comments
Месси повторил рекорд Фонтена и Жаирзиньо на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Легендарный 38-летний Лионель Месси повторила рекорд Жюста Фонтена и Жаирзиньо на чемпионатах мира.

22 июня Лионель отличился в ворота Австрии в матче 2-го тура группы I ЧМ-2026. Месси забил в шестом матче ЧМ подряд – Лео начал голевую серию в 1/8 финала мундиаля 2022 года, который прошел в Катаре и на котором аргентинцы взяли трофей.

Голевая серия Лионеля Месси на чемпионатах мира (6 матчей)

  • 2026: Австрия – гол
  • 2026: Алжир – хет-трик
  • 2022: Франция – дубль
  • 2022: Хорватия – гол
  • 2022: Нидерланды – гол
  • 2022: Австралия – гол

Фонтен забивал в шести поединках подряд на чемпионате мира 1958 за сборную Франции, а бразилец Жаирзиньо – на ЧМ-1970.

Игроки с самыми длинными голевыми сериями на чемпионатах мира:

  • 6 – Жюст Фонтен (Франция)
  • 6 – Жаирзиньо (Бразилия)
  • 6 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 5 – Герд Мюллер (ФРГ)
  • 5 – Эйсебио (Португалия)
  • 5 – Леонидас (Бразилия)
  • 5 – Карека (Бразилия)
  • 5 – Теофило Кубильяс (Перу)
  • 5 – Хельмут Ран (ФРГ)
  • 5 – Лайош Тихи (Венгрия)
  • 5 – Хамес Родригес (Колумбия)
  • 5 – Гьорди Шароши (Венгрия)
  • 5 – Христо Стоичков (Болгария)
  • 5 – Ривалдо (Бразилия)
  • 5 – Сальваторе Скиллачи (Италия)

ВИДЕО. Гол Месси в ворота сборной Австрии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Австрія гол , чи дубль? автор матч дивився?
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Показать Скрыть 2 ответа
А взагалі, яке це має значення? Ну хто з Вас памятає таких як Леонидас чи Карека (Бразилія), чи Тихи і Шарош (Венгрія). Я наприклад, перший раз почув ці призвіща. Ну Знаю Вава, Горінча (Бразилія), Пушкаш (Венгрія), А це що?
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