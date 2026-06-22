Единолично! Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Легендарный 38-летний аргентинский форвард Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

22 июня Месси отличился в поединке 2-го тура группы I ЧМ-2026 против Австраии. Теперь у Лео 17 голов на мундиалях за карьеру!

Месси обошел Мирослава Клозе (16 голов), которого догнал в предыдущем поединке, оформив хет-трик Алжиру.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира: