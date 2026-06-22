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  4. Единолично! Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
Чемпионат мира
22 июня 2026, 20:50 |
706
0

Единолично! Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Лионель отличился в ворота Австрии, забив 17-й гол на мундиалях

22 июня 2026, 20:50 |
706
0
Единолично! Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Легендарный 38-летний аргентинский форвард Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

22 июня Месси отличился в поединке 2-го тура группы I ЧМ-2026 против Австраии. Теперь у Лео 17 голов на мундиалях за карьеру!

Месси обошел Мирослава Клозе (16 голов), которого догнал в предыдущем поединке, оформив хет-трик Алжиру.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира:

  1. Лионель Месси – 17
  2. Мирослав Клозе – 16
  3. Роналдо – 15
  4. Герд Мюллер – 14
  5. Килиан Мбаппе – 14
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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