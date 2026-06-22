Чемпионат мира22 июня 2026, 20:50 |
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Единолично! Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
Лионель отличился в ворота Австрии, забив 17-й гол на мундиалях
22 июня 2026, 20:50 |
706
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Легендарный 38-летний аргентинский форвард Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
22 июня Месси отличился в поединке 2-го тура группы I ЧМ-2026 против Австраии. Теперь у Лео 17 голов на мундиалях за карьеру!
Месси обошел Мирослава Клозе (16 голов), которого догнал в предыдущем поединке, оформив хет-трик Алжиру.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира:
- Лионель Месси – 17
- Мирослав Клозе – 16
- Роналдо – 15
- Герд Мюллер – 14
- Килиан Мбаппе – 14
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