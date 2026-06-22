Чемпионат мира22 июня 2026, 20:44 | Обновлено 22 июня 2026, 20:56
447
0
ВИДЕО. Легенда: как Месси забил в ворота Австрии и вывел Аргентину вперед
Лионель отличился на 38-й минуте матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026
22 июня 2026, 20:44 | Обновлено 22 июня 2026, 20:56
447
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Лионель Месси вывел сборную Аргентины вперед в матче 2-го тура ЧМ-2026 против Австрии.
Месси забил на 38-й минуте и сделал счет 1:0 в пользу аргентинцев.
❗️ ВИДЕО. Легенда: как Месси забил в ворота Австрии и вывел Аргентину вперед
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 июня 2026, 09:51 7
Каталонский клуб будет вынужден продать игроков сборной Украины из-за сокращения бюджета
Бокс | 22 июня 2026, 09:48 21
Боксер готов к поединку с Кабайелом
Футбол | 22.06.2026, 17:47
Футбол | 22.06.2026, 10:38
Футбол | 22.06.2026, 15:23
Комментарии 0
Популярные новости
21.06.2026, 11:22 14
21.06.2026, 10:58 1
21.06.2026, 16:35 3
20.06.2026, 19:41 5
21.06.2026, 08:02
22.06.2026, 00:02 39
20.06.2026, 19:35
21.06.2026, 09:01 2