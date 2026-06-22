ВИДЕО. Легенда: как Месси забил в ворота Австрии и вывел Аргентину вперед

Месси забил на 38-й минуте и сделал счет 1:0 в пользу аргентинцев.

Лионель Месси вывел сборную Аргентины вперед в матче 2-го тура ЧМ-2026 против Австрии.

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