Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Легенда: как Месси забил в ворота Австрии и вывел Аргентину вперед
Чемпионат мира
22 июня 2026, 20:44 | Обновлено 22 июня 2026, 20:56
447
0

ВИДЕО. Легенда: как Месси забил в ворота Австрии и вывел Аргентину вперед

Лионель отличился на 38-й минуте матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026

22 июня 2026, 20:44 | Обновлено 22 июня 2026, 20:56
447
0
ВИДЕО. Легенда: как Месси забил в ворота Австрии и вывел Аргентину вперед
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лионель Месси вывел сборную Аргентины вперед в матче 2-го тура ЧМ-2026 против Австрии.

Месси забил на 38-й минуте и сделал счет 1:0 в пользу аргентинцев.

❗️ ВИДЕО. Легенда: как Месси забил в ворота Австрии и вывел Аргентину вперед

По теме:
Единолично! Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
33-й в карьере. Все соперники, против которых Месси не реализовал пенальти
ФОТО. Лицо и эмоции Месси после нереализованного пенальти в ворота Австрии
Лионель Месси видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Австрии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Футбол | 22 июня 2026, 09:51 7
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова

Каталонский клуб будет вынужден продать игроков сборной Украины из-за сокращения бюджета

Усик определился со следующим соперником и местом боя
Бокс | 22 июня 2026, 09:48 21
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя

Боксер готов к поединку с Кабайелом

Франция – Ирак. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 22.06.2026, 17:47
Франция – Ирак. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Франция – Ирак. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Футбол | 22.06.2026, 10:38
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
КОСТЮК: «Легких соперников в ЛЕ не бывает. Динамо нацелено побеждать»
Футбол | 22.06.2026, 15:23
КОСТЮК: «Легких соперников в ЛЕ не бывает. Динамо нацелено побеждать»
КОСТЮК: «Легких соперников в ЛЕ не бывает. Динамо нацелено побеждать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
21.06.2026, 11:22 14
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
21.06.2026, 10:58 1
Бокс
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
21.06.2026, 16:35 3
Другие виды
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 5
Футбол
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
21.06.2026, 08:02
Бокс
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
22.06.2026, 00:02 39
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба объявили о объединении
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба объявили о объединении
20.06.2026, 19:35
Футзал
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
21.06.2026, 09:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем