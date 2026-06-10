Итоговые таблицы. Женская сборная не набрала ни очка, но может выйти на ЧМ
Сине-желтая команда сыграет в плей-офф за путевки на чемпионат мира 2027
Женская сборная Украины проиграла все 6 матчей группы квалификации, но все еще может попасть на чемпионат мира 2027 по футболу.
9 июня в 22:00 в английском Ливерпуле на стадионе Хилл Дикинсон встречались женские сборные Англии и Украины (3:0).
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Англия обыграла Украину (3:0), у хозяек поля голы забили: Джессика Картер, Джорджия Стенуэй, Бетани Мид.
В другом матче группы Испания на выезде обыграла Исландию (6:1) и вышла на ЧМ-2027 как победитель квартета.
В предыдущих матчах сборная Украины под руководством Ии Андрущак уступила Англии (1:6), Испании (1:3), Исландии (0:1), снова Испании (0:5) и опять Исландии (0:1).
Итоговое положение: Испания, Англия (по 15 очков), Исландия (6), Украина (0)
Борьбу за путевки продолжат все остальные команды. Украина, аутсайдер квартета, вылетела в Лигу наций B, не набрав ни одного очка, но все еще имеет шанс получить путевку на ЧС-2027 в случае успешного выступления в плей-офф.
На ЧМ-2027 от Европы вышли победители групп: Дания, Франция, Испания, Германия.
В плей-офф 32 команды проведут два раунда матчей на выбывание по системе дома и на выезде, чтобы определить еще 7 европейских сборных, которые напрямую квалифицируются на женский чемпионат мира, а также 1 европейского представителя в межконтинентальных стыковых матчах.
Потенциальные соперники Украины в первом раунде:
- Финляндия, Бельгия, Турция, Чехия, Албания, Северная Ирландия, Словакия, Израиль
Жеребьевка плей-офф состоится 24 июня 2026 года. Матчи первого раунда состоятся в период с 7 по 13 октября 2026 года, а матчи второго раунда пройдут с 26 ноября по 5 декабря 2026 года.
16 команд-победителей выйдут из 1-го раунда во 2-й. Победители Пути 1 будут жеребьевкой сведены с победителями Пути 2. Победители Пути 1 будут сеяными и проведут ответные матчи на своем поле.
Победители будут распределены по итоговому рейтингу в лиге, при этом 7 лучших команд напрямую квалифицируются на женский чемпионат мира, а самый низко расположенный победитель получит место в межконтинентальных стыковых матчах.
Посев команд при жеребьевке 1-го раунда плей-офф
Раунд 1. Путь 1
- Сеяные: Англия, Норвегия, Нидерланды, Италия, Ирландия, Швеция, Исландия, Австрия
- Несеяные: Венгрия, Греция, Румыния, беларусь, Косово, Литва, Хорватия, Казахстан
Раунд 1. Путь 2
- Сеяные: Словения, Польша, Сербия, Украина, Швейцария, Португалия, Шотландия, Уэльс
- Несеяные: Финляндия, Бельгия, Турция, Чехия, Албания, Северная Ирландия, Словакия, Израиль
🏆 Квалификация ЧМ-2026 (женщины)
Группа A3. 6-й тур, 9 июня 2026
22:00. Ливерпуль. Англия – Украина – 3:0
Голы: Джессика Картер, 14, Джорджия Стенуэй, 37, Бетани Мид, 67
22:00. Рейкьявик. Исландия – Испания – 1:6
Голы: Боама, 58 – Вики Лопес, 5, 50, Имаде, 37, Паральюело, 45, Пина, 68, Бонмати, 84.
Результаты 6-го тура
Турнирные таблицы (Лига A)
Турнирные таблицы (Лига B)
Турнирные таблицы (Лига C)
Видео матча
Инфографика
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