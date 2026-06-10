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Чемпионат мира
10 июня 2026, 15:23 | Обновлено 10 июня 2026, 15:30
623
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Итоговые таблицы. Женская сборная не набрала ни очка, но может выйти на ЧМ

Сине-желтая команда сыграет в плей-офф за путевки на чемпионат мира 2027

10 июня 2026, 15:23 | Обновлено 10 июня 2026, 15:30
623
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Итоговые таблицы. Женская сборная не набрала ни очка, но может выйти на ЧМ
УАФ
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Женская сборная Украины проиграла все 6 матчей группы квалификации, но все еще может попасть на чемпионат мира 2027 по футболу.

9 июня в 22:00 в английском Ливерпуле на стадионе Хилл Дикинсон встречались женские сборные Англии и Украины (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Англия обыграла Украину (3:0), у хозяек поля голы забили: Джессика Картер, Джорджия Стенуэй, Бетани Мид.

В другом матче группы Испания на выезде обыграла Исландию (6:1) и вышла на ЧМ-2027 как победитель квартета.

В предыдущих матчах сборная Украины под руководством Ии Андрущак уступила Англии (1:6), Испании (1:3), Исландии (0:1), снова Испании (0:5) и опять Исландии (0:1).

Итоговое положение: Испания, Англия (по 15 очков), Исландия (6), Украина (0)

Борьбу за путевки продолжат все остальные команды. Украина, аутсайдер квартета, вылетела в Лигу наций B, не набрав ни одного очка, но все еще имеет шанс получить путевку на ЧС-2027 в случае успешного выступления в плей-офф.

На ЧМ-2027 от Европы вышли победители групп: Дания, Франция, Испания, Германия.

В плей-офф 32 команды проведут два раунда матчей на выбывание по системе дома и на выезде, чтобы определить еще 7 европейских сборных, которые напрямую квалифицируются на женский чемпионат мира, а также 1 европейского представителя в межконтинентальных стыковых матчах.

Потенциальные соперники Украины в первом раунде:

  • Финляндия, Бельгия, Турция, Чехия, Албания, Северная Ирландия, Словакия, Израиль

Жеребьевка плей-офф состоится 24 июня 2026 года. Матчи первого раунда состоятся в период с 7 по 13 октября 2026 года, а матчи второго раунда пройдут с 26 ноября по 5 декабря 2026 года.

16 команд-победителей выйдут из 1-го раунда во 2-й. Победители Пути 1 будут жеребьевкой сведены с победителями Пути 2. Победители Пути 1 будут сеяными и проведут ответные матчи на своем поле.

Победители будут распределены по итоговому рейтингу в лиге, при этом 7 лучших команд напрямую квалифицируются на женский чемпионат мира, а самый низко расположенный победитель получит место в межконтинентальных стыковых матчах.

Посев команд при жеребьевке 1-го раунда плей-офф

Раунд 1. Путь 1

  • Сеяные: Англия, Норвегия, Нидерланды, Италия, Ирландия, Швеция, Исландия, Австрия
  • Несеяные: Венгрия, Греция, Румыния, беларусь, Косово, Литва, Хорватия, Казахстан

Раунд 1. Путь 2

  • Сеяные: Словения, Польша, Сербия, Украина, Швейцария, Португалия, Шотландия, Уэльс
  • Несеяные: Финляндия, Бельгия, Турция, Чехия, Албания, Северная Ирландия, Словакия, Израиль

🏆 Квалификация ЧМ-2026 (женщины)

Группа A3. 6-й тур, 9 июня 2026

22:00. Ливерпуль. Англия – Украина – 3:0

Голы: Джессика Картер, 14, Джорджия Стенуэй, 37, Бетани Мид, 67

22:00. Рейкьявик. Исландия – Испания – 1:6

Голы: Боама, 58 – Вики Лопес, 5, 50, Имаде, 37, Паральюело, 45, Пина, 68, Бонмати, 84.

Результаты 6-го тура

Турнирные таблицы (Лига A)

Турнирные таблицы (Лига B)

Турнирные таблицы (Лига C)

Видео матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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