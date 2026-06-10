ФОТО. Как женская сборная Украины сыграла с Англией на стадионе Эвертона
Матч квалификации ЧМ-2026 завершился поражение сине-желтых со счетом 0:3
Женская сборная Украины проиграла матч 6-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.
9 июня в 22:00 в английском Ливерпуле на стадионе Хилл Дикинсон, где играет Эвертон, встречались женские сборные Англии и Украины (3:0).
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У хозяек поля голы забили: Джессика Картер, Джорджия Стенуэй, Бетани Мид.
Итоговое положение: Испания, Англия (по 15 очков), Исландия (6), Украина (0).
Испания на выезде обыграла Исландию (6:1) и вышла на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все остальные команды.
Украина, аутсайдер квартета, вылетела в Лигу наций B, не набрав ни одного очка.
🏆 Квалификация ЧМ-2026 (женщины). Группа A3
6-й тур, 9 июня 2026 года, Ливерпуль (Англия)
Англия – Украина – 3:0
Голы: Джессика Картер, 14, Джорджия Стенуэй, 37, Бетани Мид, 67
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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