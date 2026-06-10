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Чемпионат мира
10 июня 2026, 13:23 | Обновлено 10 июня 2026, 14:49
363
0

ФОТО. Как женская сборная Украины сыграла с Англией на стадионе Эвертона

Матч квалификации ЧМ-2026 завершился поражение сине-желтых со счетом 0:3

10 июня 2026, 13:23 | Обновлено 10 июня 2026, 14:49
363
0
ФОТО. Как женская сборная Украины сыграла с Англией на стадионе Эвертона
УАФ
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Женская сборная Украины проиграла матч 6-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

9 июня в 22:00 в английском Ливерпуле на стадионе Хилл Дикинсон, где играет Эвертон, встречались женские сборные Англии и Украины (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяек поля голы забили: Джессика Картер, Джорджия Стенуэй, Бетани Мид.

Итоговое положение: Испания, Англия (по 15 очков), Исландия (6), Украина (0).

Испания на выезде обыграла Исландию (6:1) и вышла на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все остальные команды.

Украина, аутсайдер квартета, вылетела в Лигу наций B, не набрав ни одного очка.

🏆 Квалификация ЧМ-2026 (женщины). Группа A3

6-й тур, 9 июня 2026 года, Ливерпуль (Англия)

Англия – Украина – 3:0

Голы: Джессика Картер, 14, Джорджия Стенуэй, 37, Бетани Мид, 67

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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