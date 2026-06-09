Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как женская сборная Украины готовилась к игре на стадионе Эвертона
Чемпионат мира
09 июня 2026, 13:52 | Обновлено 09 июня 2026, 13:54
126
0

ФОТО. Как женская сборная Украины готовилась к игре на стадионе Эвертона

9 июня в 22:00 в английском Ливерпуле пройдет матч квалификации ЧМ-2027

09 июня 2026, 13:52 | Обновлено 09 июня 2026, 13:54
126
0
ФОТО. Как женская сборная Украины готовилась к игре на стадионе Эвертона
УАФ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Женская сборная Украины завершила подготовку к матчу 6-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

9 июня в 22:00 в английском Ливерпуле на стадионе Хилл Дикинсон (где играет Эвертон) сыграют женские сборные Англии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В предыдущих матчах сборная Украины под руководством Ии Андрущак уступила Англии (1:6), Испании (1:3), Исландии (0:1), снова Испании (0:5) и опять Исландии (0:1).

Турнирное положение: Испания, Англия (по 12 очков), Исландия (6), Украина (0).

Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы. Украина, как аутсайдер квартета, досрочно вылетела из Лиги наций A.

ФОТО. Как женская сборная Украины готовилась к игре на стадионе Эвертона

По теме:
9 июня женская сборная Украины сыграет против Англии в отборе к ЧМ-2027
Англия – Украина. Квалификация женского ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Титулованный клуб Бундеслиги нацелился на лидера сборной Украины
женская сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин Англия - Украина женская сборная Англии по футболу Ия Андрущак Лига наций по футболу среди женщин фото тренировка Эвертон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрока Динамо и сборной Украины с громкими словами отпустили из клуба
Футбол | 09 июня 2026, 10:48 22
Экс-игрока Динамо и сборной Украины с громкими словами отпустили из клуба
Экс-игрока Динамо и сборной Украины с громкими словами отпустили из клуба

Беседин покинул «Артис Брно»

Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Бокс | 09 июня 2026, 04:13 2
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике

Американец похвалил украинского супертяжеловеса

Топ-бомбардир Украинской Премьер-лиги высказался о завершении карьеры
Футбол | 09.06.2026, 13:22
Топ-бомбардир Украинской Премьер-лиги высказался о завершении карьеры
Топ-бомбардир Украинской Премьер-лиги высказался о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
Футбол | 08.06.2026, 17:13
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид
Футбол | 08.06.2026, 16:18
ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид
ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
08.06.2026, 07:20 14
Футбол
МАЛЬДЕРА: «Ко мне подошел тренер, и мы решили остановить матч»
МАЛЬДЕРА: «Ко мне подошел тренер, и мы решили остановить матч»
07.06.2026, 21:43 5
Футбол
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
09.06.2026, 07:59 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
08.06.2026, 10:32 10
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
08.06.2026, 02:32
Бокс
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
07.06.2026, 08:44 4
Бокс
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
08.06.2026, 04:12 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
07.06.2026, 21:09 116
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем