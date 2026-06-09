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Чемпионат мира
09 июня 2026, 11:09 | Обновлено 09 июня 2026, 11:13
16
0

Англия – Украина. Квалификация женского ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

9 июня в 22:00 в Ливерпуле пройдет матч отбора к женскому чемпионату мира

09 июня 2026, 11:09 | Обновлено 09 июня 2026, 11:13
16
0
Англия – Украина. Квалификация женского ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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Женская сборная Украины проводит матч 6-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

9 июня в 22:00 в английском Ливерпуле на стадионе Хилл Дикинсон встречаются женские сборные Англии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В предыдущих матчах сборная Украины под руководством Ии Андрущак уступила Англии (1:6), Испании (1:3), Исландии (0:1), снова Испании (0:5) и опять Исландии (0:1).

Турнирное положение: Испания, Англия (по 12 очков), Исландия (6), Украина (0).

Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы. Украина, как аутсайдер квартета, досрочно вылетела в Лигу наций B.

Турнирная таблица группы А3 после 4-го тура

Англия – Украина. Квалификация женского ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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