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Чемпионат мира
09 июня 2026, 21:12 | Обновлено 09 июня 2026, 21:13
105
0

Названы стартовые составы на игру Англия – Украина в отборе к женскому ЧМ

Игра пройдет 9 июня в 22:00 в английском Ливерпуле на стадионе Эвертона

09 июня 2026, 21:12 | Обновлено 09 июня 2026, 21:13
105
0
Названы стартовые составы на игру Англия – Украина в отборе к женскому ЧМ
УАФ
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Назван стартовый состав женской сборной Украины на матч 6-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

9 июня в 22:00 в английском Ливерпуле на стадионе Хилл Дикинсон встретятся женские сборные Англии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В предыдущих матчах сборная Украины под руководством Ии Андрущак уступила Англии (1:6), Испании (1:3), Исландии (0:1), снова Испании (0:5) и опять Исландии (0:1).

Турнирное положение: Испания, Англия (по 12 очков), Исландия (6), Украина (0).

Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы. Украина, как аутсайдер квартета, досрочно вылетела в Лигу наций B.

Названы стартовые составы на игру Англия – Украина в отборе к женскому ЧМ

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Обнародована заявка женской сборной Украины на игру отбора ЧМ с Англией
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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