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Чемпионат мира
06 июня 2026, 16:55 | Обновлено 06 июня 2026, 16:58
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0

Отбор к женскому ЧМ. Таблицы: Украина вылетела из Дивизиона A Лиги наций

Сине-желтая команда идет без очков и досрочно заняла последнее место в группе

06 июня 2026, 16:55 | Обновлено 06 июня 2026, 16:58
205
0
Отбор к женскому ЧМ. Таблицы: Украина вылетела из Дивизиона A Лиги наций
УАФ
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Женская сборная Украины сыграла матч 5-го тура отбора к чемпионату мира 2027 по футболу.

5 июня в 19:00 в польском Мелеце Украина уступила Исландии (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол для соперниц на 25-й минуте забила Тельма Пальмадоттир.

Сине-желтые под руководством Ии Андрущак ранее уступили Англии (1:6), Испании (1:3), Исландии (0:1), снова Испании (0:5).

Турнирное положение: Испания, Англия (по 12 очков), Исландия (6), Украина (0).

Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы.

Сборная Украины как аутсайдер квартета, потерпев 5 поражений в 5 матчах, досрочно вылетела в Лигу наций B, но продолжит борьбу в плей-офф за путевку на ЧМ-2027.

9 июня в 22:00 в Ливерпуле на Hill Dickinson Stadium сборная Украины сыграет на выезде заключительный матч группового раунда против команды Англии.

🏆 Квалификация ЧМ-2027 (женщины)

Группа А3. 5-й тур, 5 июня 2026. Мелец (Польша)

Украина – Исландия – 0:1

Гол: Тельма Пальмадоттир, 25

Испания – Англия – 4:0

Голы: Патриция Гихарро, 19, Алексия Путельяс, 37, 55, Клаудия Пина, 78

Результаты 5-го тура (по лигам)

Результаты 5-го тура (по времени)

Турнирные таблицы (Лига A)

Турнирные таблицы (Лига B)

Турнирные таблицы (Лига C)

Видео гола и обзор

Видеозапись матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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