Отбор к женскому ЧМ. Таблицы: Украина вылетела из Дивизиона A Лиги наций
Сине-желтая команда идет без очков и досрочно заняла последнее место в группе
Женская сборная Украины сыграла матч 5-го тура отбора к чемпионату мира 2027 по футболу.
5 июня в 19:00 в польском Мелеце Украина уступила Исландии (0:1).
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Единственный гол для соперниц на 25-й минуте забила Тельма Пальмадоттир.
Сине-желтые под руководством Ии Андрущак ранее уступили Англии (1:6), Испании (1:3), Исландии (0:1), снова Испании (0:5).
Турнирное положение: Испания, Англия (по 12 очков), Исландия (6), Украина (0).
Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы.
Сборная Украины как аутсайдер квартета, потерпев 5 поражений в 5 матчах, досрочно вылетела в Лигу наций B, но продолжит борьбу в плей-офф за путевку на ЧМ-2027.
9 июня в 22:00 в Ливерпуле на Hill Dickinson Stadium сборная Украины сыграет на выезде заключительный матч группового раунда против команды Англии.
🏆 Квалификация ЧМ-2027 (женщины)
Группа А3. 5-й тур, 5 июня 2026. Мелец (Польша)
Украина – Исландия – 0:1
Гол: Тельма Пальмадоттир, 25
Испания – Англия – 4:0
Голы: Патриция Гихарро, 19, Алексия Путельяс, 37, 55, Клаудия Пина, 78
Результаты 5-го тура (по лигам)
Результаты 5-го тура (по времени)
Турнирные таблицы (Лига A)
Турнирные таблицы (Лига B)
Турнирные таблицы (Лига C)
Видео гола и обзор
Видеозапись матча
Инфографика
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