Украина – Исландия – 0:1. Квалификация женского ЧМ. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча отбора к женскому чемпионату мира
Женская сборная Украины провела матч 5-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.
5 июня в 19:00 в польском Мелеце на стадионе Мейски встречались женские сборные Украины и Исландии.
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Единственный гол соперницы забили на 25-й минуте, отметила Пальмадоттир.
Сине-желтые под руководством Ии Андрущак уступили Англии (1:6), Испании (1:3), Исландии (0:1), снова Испании (0:5).
Турнирное положение: Англия (12 очков), Испания (9 очков), Исландия (6), Украина (0).
Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы. Аутсайдер квартета (Украаина) вылетает в Лигу наций B.
🏆 Квалификация ЧМ-2027 (женщины)
Группа А3. 5-й тур, 5 июня 2026. Мелец (Польша)
Украина – Исландия – 0:1
Гол: Пальмадоттир, 25
Видео гола и обзор
Видеозапись матча
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