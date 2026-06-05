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  4. Украина – Исландия – 0:1. Квалификация женского ЧМ. Видео гола и обзор
Чемпионат мира
05 июня 2026, 21:03 | Обновлено 05 июня 2026, 21:04
396
0

Украина – Исландия – 0:1. Квалификация женского ЧМ. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча отбора к женскому чемпионату мира

05 июня 2026, 21:03 | Обновлено 05 июня 2026, 21:04
396
0
Украина – Исландия – 0:1. Квалификация женского ЧМ. Видео гола и обзор
УАФ
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Женская сборная Украины провела матч 5-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

5 июня в 19:00 в польском Мелеце на стадионе Мейски встречались женские сборные Украины и Исландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол соперницы забили на 25-й минуте, отметила Пальмадоттир.

Сине-желтые под руководством Ии Андрущак уступили Англии (1:6), Испании (1:3), Исландии (0:1), снова Испании (0:5).

Турнирное положение: Англия (12 очков), Испания (9 очков), Исландия (6), Украина (0).

Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы. Аутсайдер квартета (Украаина) вылетает в Лигу наций B.

🏆 Квалификация ЧМ-2027 (женщины)

Группа А3. 5-й тур, 5 июня 2026. Мелец (Польша)

Украина – Исландия – 0:1

Гол: Пальмадоттир, 25

Видео гола и обзор

Видеозапись матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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