Украина – Исландия – 0:1. Квалификация женского ЧМ. Видео гола и обзор

Женская сборная Украины провела матч 5-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

5 июня в 19:00 в польском Мелеце на стадионе Мейски встречались женские сборные Украины и Исландии.

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Единственный гол соперницы забили на 25-й минуте, отметила Пальмадоттир.

Сине-желтые под руководством Ии Андрущак уступили Англии (1:6), Испании (1:3), Исландии (0:1), снова Испании (0:5).

Турнирное положение: Англия (12 очков), Испания (9 очков), Исландия (6), Украина (0).

Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы. Аутсайдер квартета (Украаина) вылетает в Лигу наций B.

🏆 Квалификация ЧМ-2027 (женщины)

Группа А3. 5-й тур, 5 июня 2026. Мелец (Польша)

Украина – Исландия – 0:1

Гол: Пальмадоттир, 25

Видео гола и обзор

Видеозапись матча