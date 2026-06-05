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Чемпионат мира
05 июня 2026, 06:34 | Обновлено 05 июня 2026, 06:40
52
0

Украина – Исландия. Квалификация женского ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

5 июня в 19:00 в польском Мелеце пройдет матч отбора к женскому чемпионату мира

05 июня 2026, 06:34 | Обновлено 05 июня 2026, 06:40
52
0
Украина – Исландия. Квалификация женского ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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Женская сборная Украины проводит матч 5-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

5 июня в 19:00 в польском Мелеце на стадионе Мейски встречаются женские сборные Украины и Исландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В предыдущих матчах сборная Украины под руководством Ии Андрущак уступила Англии (1:6), Испании (1:3), Исландии (0:1), снова Испании (0:5).

Турнирное положение: Англия (12 очков), Испания (9 очков), Исландия (3), Украина (0).

Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы. Аутсайдер квартета вылетит в Лигу наций B.

Турнирная таблица группы А3 после 4-го тура

Украина – Исландия. Квалификация женского ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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