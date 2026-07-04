Определены полуфинальные пары чемпионата Европы WU-19

​В Боснии продолжается финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.

Турнир проходит в двух городах Боснии и Герцеговины – Зеница и Сараево.

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Завершен групповой этап, и определены полуфинальные пары турнира.

Германи и Испания одержали победы над главными конкурентами и выиграли свои группы.

Группа A: Германия (7 очков), Швеция (6), Польша (4), Босния и Герцеговина (0).

Группа B: Испания (7 очков), Австрия (6), Швейцария (4), Исландия (0).

Континентальное первенство для женских команд до 19 лет продлится до 10 июля.

В полуфиналах 7 июля сыграют:

Германия – Австрия, Испания – Швеция

Сетка плей-офф

Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19

3-й тур, 3–4 июля 2025

03.07. 18:00. Польша WU-19 – Босния и Герцеговина WU-19 – 5:1

03.07. 18:00. Германия WU-19 – Швеция WU-19 – 2:0

04.07. 18:00. Испания WU-19 – Австрия WU-19 – 2:1

04.07. 18:00. Исландия WU-19 – Швейцария WU-19 – 3:4

Турнирные таблицы

03.07. 18:00. Польша WU-19 – Босния и Герцеговина WU-19 – 5:1

03.07. 18:00. Германия WU-19 – Швеция WU-19 – 2:0

04.07. 18:00. Испания WU-19 – Австрия WU-19 – 2:1

04.07. 18:00. Исландия WU-19 – Швейцария WU-19 – 3:4