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04 июля 2026, 20:49 | Обновлено 04 июля 2026, 21:57
1187
0

Определены полуфинальные пары чемпионата Европы WU-19

В полуфиналах сыграют: Германия – Австрия, Испания – Швеция

04 июля 2026, 20:49 | Обновлено 04 июля 2026, 21:57
1187
0
Определены полуфинальные пары чемпионата Европы WU-19
УЕФА. Сборная Германии WU-19
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​В Боснии продолжается финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.

Турнир проходит в двух городах Боснии и Герцеговины – Зеница и Сараево.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Завершен групповой этап, и определены полуфинальные пары турнира.

Германи и Испания одержали победы над главными конкурентами и выиграли свои группы.

Группа A: Германия (7 очков), Швеция (6), Польша (4), Босния и Герцеговина (0).

Группа B: Испания (7 очков), Австрия (6), Швейцария (4), Исландия (0).

Континентальное первенство для женских команд до 19 лет продлится до 10 июля.

В полуфиналах 7 июля сыграют:

  • Германия – Австрия, Испания – Швеция

Сетка плей-офф

Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19

3-й тур, 3–4 июля 2025

  • 03.07. 18:00. Польша WU-19 – Босния и Герцеговина WU-19 – 5:1
  • 03.07. 18:00. Германия WU-19 – Швеция WU-19 – 2:0
  • 04.07. 18:00. Испания WU-19 – Австрия WU-19 – 2:1
  • 04.07. 18:00. Исландия WU-19 – Швейцария WU-19 – 3:4

Турнирные таблицы

03.07. 18:00. Польша WU-19 – Босния и Герцеговина WU-19 – 5:1

03.07. 18:00. Германия WU-19 – Швеция WU-19 – 2:0

04.07. 18:00. Испания WU-19 – Австрия WU-19 – 2:1

04.07. 18:00. Исландия WU-19 – Швейцария WU-19 – 3:4

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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