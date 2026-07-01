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  4. Евро-2026 WU-19. Определены две сборные, которые вышли в полуфиналы
Молодежные турниры
01 июля 2026, 23:29 | Обновлено 01 июля 2026, 23:42
172
0

Евро-2026 WU-19. Определены две сборные, которые вышли в полуфиналы

Швеция и Австрия вышли в 1/2 финала, Германия и Испания тоже близки к цели

01 июля 2026, 23:29 | Обновлено 01 июля 2026, 23:42
172
0
Евро-2026 WU-19. Определены две сборные, которые вышли в полуфиналы
УЕФА
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​В Боснии продолжается финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.

Турнир проходит в двух городах Боснии и Герцеговины – Зеница и Сараево.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Завершено два тура, и фавориты турнира идут к своей цели.

Швеция и Австрия вышли в 1/2 финала, Германия и Испания тоже близки к выходу в топ-4.

Континентальное первенство для женских команд до 19 лет продлится до 10 июля.

Группа A: Швеция (6 очков), Германия (4), Польша (1), Босния и Герцеговина (0).

Группа B: Австрия (6 очков), Испания (4), Швейцария (1), Исландия (0).

Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19

2-й тур, 30 июня – 1 июля 2025

  • 30.06. 18:00. Босния и Герцеговина WU-19 – Швеция WU-19 – 0:5
  • 30.06. 21:00. Польша WU-19 – Германия WU-19 – 1:1
  • 01.07. 15:00. Австрия WU-19 – Швейцария WU-19 – 3:1
  • 01.07. 18:00. Испания WU-19 – Исландия WU-19 – 4:0

Турнирные таблицы

30.06. 18:00. Босния и Герцеговина WU-19 – Швеция WU-19 – 0:5

30.06. 21:00. Польша WU-19 – Германия WU-19 – 1:1

01.07. 15:00. Австрия WU-19 – Швейцария WU-19 – 3:1

01.07. 18:00. Испания WU-19 – Исландия WU-19 – 4:0

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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