Евро-2026 WU-19. Определены две сборные, которые вышли в полуфиналы
Швеция и Австрия вышли в 1/2 финала, Германия и Испания тоже близки к цели
В Боснии продолжается финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.
Турнир проходит в двух городах Боснии и Герцеговины – Зеница и Сараево.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Завершено два тура, и фавориты турнира идут к своей цели.
Швеция и Австрия вышли в 1/2 финала, Германия и Испания тоже близки к выходу в топ-4.
Континентальное первенство для женских команд до 19 лет продлится до 10 июля.
Группа A: Швеция (6 очков), Германия (4), Польша (1), Босния и Герцеговина (0).
Группа B: Австрия (6 очков), Испания (4), Швейцария (1), Исландия (0).
Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19
2-й тур, 30 июня – 1 июля 2025
- 30.06. 18:00. Босния и Герцеговина WU-19 – Швеция WU-19 – 0:5
- 30.06. 21:00. Польша WU-19 – Германия WU-19 – 1:1
- 01.07. 15:00. Австрия WU-19 – Швейцария WU-19 – 3:1
- 01.07. 18:00. Испания WU-19 – Исландия WU-19 – 4:0
Турнирные таблицы
30.06. 18:00. Босния и Герцеговина WU-19 – Швеция WU-19 – 0:5
30.06. 21:00. Польша WU-19 – Германия WU-19 – 1:1
01.07. 15:00. Австрия WU-19 – Швейцария WU-19 – 3:1
01.07. 18:00. Испания WU-19 – Исландия WU-19 – 4:0
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб продлит соглашение с Пономаренко и включит в него соответствующую оговорку
Деонтей готов стать последним соперником в карьере украинца