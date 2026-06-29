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Молодежные турниры
29 июня 2026, 02:47 | Обновлено 29 июня 2026, 02:52
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Стартовал чемпионат Европы WU-19. Бундестим забил 5 мячей хозяевам

В континентальном первенстве 27–28 июня сыграны матчи 1-го тура

29 июня 2026, 02:47 | Обновлено 29 июня 2026, 02:52
10
0
Стартовал чемпионат Европы WU-19. Бундестим забил 5 мячей хозяевам
УЕФА. Швейцария WU-19
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В Боснии стартовал финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.

В первом туре, который сыгран 27–28 июня, победы одержали фавориты – команды Германии, Швеции и Австрии.

Команда Бундестим забила 5 мячей в ворота команды Боснии, хозяев соревнований (5:0).

А вот Испания не сумела обыграть Швейцарию – зафиксирована единственная ничья (2:2).

Турнир проходит в двух городах Боснии и Герцеговины – Зеница и Сараево.

Континентальное первенство для женских команд до 19 лет продлится до 10 июля.

Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19

1-й тур, 27–28 июня 2025

  • 27.06. 18:00. Босния и Герцеговина WU-19 – Германия WU-19 – 0:5
  • 27.06. 21:00. Швеция WU-19 – Польша WU-19 – 1:0
  • 28.06. 15:00. Швейцария WU-19 – Испания WU-19 – 2:2
  • 28.06. 18:00. Австрия WU-19 – Исландия WU-19 – 3:0

Турнирные таблицы

27.06. 18:00. Босния и Герцеговина WU-19 – Германия WU-19 – 0:5

27.06. 21:00. Швеция WU-19 – Польша WU-19 – 1:0

28.06. 15:00. Швейцария WU-19 – Испания WU-19 – 2:2

28.06. 18:00. Австрия WU-19 – Исландия WU-19 – 3:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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