Стартовал чемпионат Европы WU-19. Бундестим забил 5 мячей хозяевам
В континентальном первенстве 27–28 июня сыграны матчи 1-го тура
В Боснии стартовал финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.
В первом туре, который сыгран 27–28 июня, победы одержали фавориты – команды Германии, Швеции и Австрии.
Команда Бундестим забила 5 мячей в ворота команды Боснии, хозяев соревнований (5:0).
А вот Испания не сумела обыграть Швейцарию – зафиксирована единственная ничья (2:2).
Турнир проходит в двух городах Боснии и Герцеговины – Зеница и Сараево.
Континентальное первенство для женских команд до 19 лет продлится до 10 июля.
Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19
1-й тур, 27–28 июня 2025
- 27.06. 18:00. Босния и Герцеговина WU-19 – Германия WU-19 – 0:5
- 27.06. 21:00. Швеция WU-19 – Польша WU-19 – 1:0
- 28.06. 15:00. Швейцария WU-19 – Испания WU-19 – 2:2
- 28.06. 18:00. Австрия WU-19 – Исландия WU-19 – 3:0
Турнирные таблицы
27.06. 18:00. Босния и Герцеговина WU-19 – Германия WU-19 – 0:5
27.06. 21:00. Швеция WU-19 – Польша WU-19 – 1:0
28.06. 15:00. Швейцария WU-19 – Испания WU-19 – 2:2
28.06. 18:00. Австрия WU-19 – Исландия WU-19 – 3:0
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