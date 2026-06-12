Сборная Украины WU-19 узнала соперников в квалификации ЧЕ-2027

В швейцарском Ньоне 11 июня состоялась жеребьевка первого раунда Евро-2027 WU-19, чемпионата Европы 2027 среди девушек до 19 лет.

По ее итогам были сформированы отборочные группы в обеих лигах для первого этапа квалификации ЧЕ-2027 WU-19, финальный раунд которого состоится в 2027 году в Венгрии.

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Состав лиг определился по итогам второго раунда отбору к Евро-2026 WU-19, финальная стадия которого пройдет в Боснии и Герцеговине с 27 июня по 10 июля 2026 года.

Молодежная женская сборная Украины WU-19, которую возглавляет Олег Бортник, узнала соперников в первом раунде квалификации Евро-2027 WU-19.

Украина WU-19 выступит в группе В4 вместе с командами Фарерских островов, Литвы и Андорры.

В Лиге А 28 команд были разделены на 7 групп по 4. Матчи пройдут в формате мини-турниров на одном поле. 7 команд, занявших четвертые места, вылетят в Лигу В перед вторым раундом, который состоится весной.

В Лиге В 24 сборные были разбиты на 6 групп по 4 команды, матчи также пройдут в виде мини-турниров в одной стране. Сборная Венгрии выступит на этой стадии, хотя ей уже гарантировано место в финальном турнире на правах хозяина. 6 победителей групп и лучший из обладателей вторых мест выйдут в Лигу А на второй раунд.

В обеих лигах матчи должны быть сыграны во время дат, утвержденных в международном календаре женских матчей ФИФА: с 5 по 13 октября либо с 24 ноября по 5 декабря 2026 года (кроме случаев, когда все команды в группе согласятся провести игры в другие даты).

По итогам второго раунда в Лиге А определятся 7 сборных, которые присоединятся к Венгрии в финальной стадии. Чемпионат Европы 2027 WU-19 также будет иметь статус отборочного турнира к чемпионату мира 2028 среди девушек до 20 лет.

Евро-2027 WU-19. Жеребьевка первого раунда квалификации

Лига А

Группа A1: Австрия, Шотландия, Северная Ирландия, беларусь

Группа A2: Испания, Уэльс, Италия, Израиль

Группа A3: Польша, Греция, Словакия, Казахстан

Группа A4: Швеция, Португалия, Финляндия, Турция

Группа A5: Швейцария, Дания, Англия, Босния и Герцеговина

Группа A6: Германия, Нидерланды, Норвегия, Словения

Группа A7: Исландия, Франция, Бельгия, Хорватия

Лига В

Группа B1: Латвия, Албания, Кипр, Молдова

Группа B2: Ирландия, Болгария, Грузия, Армения

Группа B3: Сербия, Северная Македония, Черногория, Азербайджан

Группа B4: Украина , Фарерские острова, Литва, Андорра

, Фарерские острова, Литва, Андорра Группа B5: Венгрия, Эстония, Люксембург, Лихтенштейн

Группа B6: Румыния, Чехия, Мальта, Казахстан

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