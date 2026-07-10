Германия WU-19 – Испания WU-19 – 0:1. Финал ЧЕ-2026. Видео гола и обзор

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​В Боснии завершился чемпионат Европы по футболу среди женских команд WU-19.

10 июля в 19:00 состоялся финал между командами Германия WU-19 и Испания WU-19

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Финальный поединок прошел в боснийском Сараево на стадионе Грбавица.

Единственный в матче гол забила испанка Ируне Дорадо на 60-й минуте.

Испания взяла верх над Германией (1:0), выиграла золотые медали ЧЕ-2026 и завоевала 8-й титул в истории.

Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19

Финал. 10 июля 2026. Сараево (Босния)

19:00. Германия WU-19 – Испания WU-19 – 0:1

Гол: Ируне Дорадо, 60

Видео гола и обзор матча