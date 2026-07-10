Германия WU-19 – Испания WU-19 – 0:1. Финал ЧЕ-2026. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор финального матча чемпионата Европы 2026 WU-19
В Боснии завершился чемпионат Европы по футболу среди женских команд WU-19.
10 июля в 19:00 состоялся финал между командами Германия WU-19 и Испания WU-19
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Финальный поединок прошел в боснийском Сараево на стадионе Грбавица.
Единственный в матче гол забила испанка Ируне Дорадо на 60-й минуте.
Испания взяла верх над Германией (1:0), выиграла золотые медали ЧЕ-2026 и завоевала 8-й титул в истории.
Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19
Финал. 10 июля 2026. Сараево (Босния)
19:00. Германия WU-19 – Испания WU-19 – 0:1
Гол: Ируне Дорадо, 60
Видео гола и обзор матча
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