Германия и Испания разыграли золото чемпионата Европы WU-19

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​В Боснии завершился финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.

10 июля в 19:00 состоялся финал между командами Германия WU-19 и Испания WU-19

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Финальный поединок прошел в боснийском Сараево на стадионе Грбавица.

Испания взяла верх над Германией (1:0), выиграла золотые медали ЧЕ-2026 и завоевала 8-й титул в истории (2004, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026).

Единственный в матче гол забила испанка Ируне Дорадо на 60-й минуте.

Ранее в полуфиналах 7 июля Испания обыграла Швецию (3:0), а Германия вырвала победу у Австрии (1:0 д.в.).

Количество трофеев ЧЕ WU-19: Испания (8), Германия (6), Франция (5), Швеция (3), Англия, Нидерланды, Дания, Италия (по 1).

Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19

Финал. 10 июля 2026. Сараево (Босния)

19:00. Германия WU-19 – Испания WU-19 – 0:1

Гол: Ируне Дорадо, 60

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