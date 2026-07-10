Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия и Испания разыграли золото чемпионата Европы WU-19
Молодежные турниры
10 июля 2026, 21:10 | Обновлено 10 июля 2026, 21:27
793
0

Германия и Испания разыграли золото чемпионата Европы WU-19

Единственный в матче гол забила испанка Ируне Дорадо на 60-й минуте

10 июля 2026, 21:10 | Обновлено 10 июля 2026, 21:27
793
0
Германия и Испания разыграли золото чемпионата Европы WU-19
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

​В Боснии завершился финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.

10 июля в 19:00 состоялся финал между командами Германия WU-19 и Испания WU-19

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финальный поединок прошел в боснийском Сараево на стадионе Грбавица.

Испания взяла верх над Германией (1:0), выиграла золотые медали ЧЕ-2026 и завоевала 8-й титул в истории (2004, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026).

Единственный в матче гол забила испанка Ируне Дорадо на 60-й минуте.

Ранее в полуфиналах 7 июля Испания обыграла Швецию (3:0), а Германия вырвала победу у Австрии (1:0 д.в.).

Количество трофеев ЧЕ WU-19: Испания (8), Германия (6), Франция (5), Швеция (3), Англия, Нидерланды, Дания, Италия (по 1).

Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19

Финал. 10 июля 2026. Сараево (Босния)

19:00. Германия WU-19 – Испания WU-19 – 0:1

Гол: Ируне Дорадо, 60

Фотогалерея

По теме:
Полесье в секретном матче вырвало победу у австрийского Тироля
ФОТО. Как Буяльский и Ярмоленко в спарринге раскатали польский клуб
Карпаты – ЧФР Клуж – 0:1. Пенальти от Джоковича. Видео гола и обзор матча
женская сборная Германии по футболу чемпионат Европы по футболу WU-19 Германия - Испания женская сборная Испании по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Касильяс предложил революцию в футболе
Футбол | 10 июля 2026, 21:31 0
Касильяс предложил революцию в футболе
Касильяс предложил революцию в футболе

Икер Касильяс вызвал дискуссию, предложив радикальное изменение структуры футбольного матча

Дубль Буяльского. Динамо в спарринге под дождем переиграло Радомяк
Футбол | 10 июля 2026, 15:16 34
Дубль Буяльского. Динамо в спарринге под дождем переиграло Радомяк
Дубль Буяльского. Динамо в спарринге под дождем переиграло Радомяк

Товарищеский матч прошел в польском городе Люблин

Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Футбол | 10.07.2026, 08:55
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Бокс | 10.07.2026, 08:17
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Бокс | 10.07.2026, 06:32
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
09.07.2026, 20:10 132
Теннис
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
09.07.2026, 00:03
Футбол
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
10.07.2026, 07:39 4
Футбол
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
08.07.2026, 16:50 64
Теннис
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
10.07.2026, 06:59 2
Футбол
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 19
Футбол
Поставлена точка в разговорах о бое Усик – Кличко
Поставлена точка в разговорах о бое Усик – Кличко
09.07.2026, 05:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем