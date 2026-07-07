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07 июля 2026, 23:37 | Обновлено 08 июля 2026, 00:15
647
0

Понадобился овертайм. Определены финалисты чемпионата Европы WU-19

В решающем матче Евро-2026 WU-19 сыграют Испания и Германия

07 июля 2026, 23:37 | Обновлено 08 июля 2026, 00:15
647
0
Понадобился овертайм. Определены финалисты чемпионата Европы WU-19
УЕФА
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​​В Боснии близится к финишу финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.

Вечером 7 июля состоялись полуфинальные матчи турнира, определена финальная пары

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турнир проходит в двух городах Боснии и Герцеговины – Зеница и Сараево.

В полуфиналах 7 июля Испания разгромила Швецию (3:0), а Германия вырвала победу у Австрии в овертайме (1:0 д.в.)

Финальный матч, в котором встретятся Испания и Германия, запланирован на 10 июля.

Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19

Полуфиналы, 7 июля 2026

17:00. Зеница. Испания WU-19 – Швеция WU-19 – 3:0

Голы: Альба Серрато, 3, Росалия Домингес, 60, Айноа Гомес, 64

21:00. Сараево. Германия WU-19 – Австрия WU-19 – 1:0 (д. в.)

Гол: Тесса Циммерманн, 109

Сетка плей-офф

Фотогалерея

Инфографика

​17:00. Испания WU-19 – Швеция WU-19 – 3:0

21:00. Германия WU-19 – Австрия WU-19 – 1:0 (д. в.)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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