Понадобился овертайм. Определены финалисты чемпионата Европы WU-19
В решающем матче Евро-2026 WU-19 сыграют Испания и Германия
В Боснии близится к финишу финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.
Вечером 7 июля состоялись полуфинальные матчи турнира, определена финальная пары
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Турнир проходит в двух городах Боснии и Герцеговины – Зеница и Сараево.
В полуфиналах 7 июля Испания разгромила Швецию (3:0), а Германия вырвала победу у Австрии в овертайме (1:0 д.в.)
Финальный матч, в котором встретятся Испания и Германия, запланирован на 10 июля.
Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19
Полуфиналы, 7 июля 2026
17:00. Зеница. Испания WU-19 – Швеция WU-19 – 3:0
Голы: Альба Серрато, 3, Росалия Домингес, 60, Айноа Гомес, 64
21:00. Сараево. Германия WU-19 – Австрия WU-19 – 1:0 (д. в.)
Гол: Тесса Циммерманн, 109
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17:00. Испания WU-19 – Швеция WU-19 – 3:0
21:00. Германия WU-19 – Австрия WU-19 – 1:0 (д. в.)
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