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07 июля 2026, 15:27 | Обновлено 07 июля 2026, 15:31
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0

Испания WU19 – Швеция WU19, Германия U19 – Австрия WU19. Смотреть LIVE

Смотрите 7 июля видеотрансляцию матчей 1/2 финала Евро-2026 WU-19

07 июля 2026, 15:27 | Обновлено 07 июля 2026, 15:31
35
0
Испания WU19 – Швеция WU19, Германия U19 – Австрия WU19. Смотреть LIVE
УЕФА
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​В Боснии продолжается финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.

Вечером 7 июля состоятся полуфинальные матчи турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турнир проходит в двух городах Боснии и Герцеговины – Зеница и Сараево.

В полуфиналах 7 июля сыграют: 17:00. Испания – Швеция (Зеница), 21:00. Германия – Австрия (Сараево).

Финал континентального первенства для женских команд до 19 лет запланирован на 10 июля.

Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19

Группа A: Германия (7 очков), Швеция (6), Польша (4), Босния и Герцеговина (0)

Группа B: Испания (7 очков), Австрия (6), Швейцария (4), Исландия (0)

Полуфиналы, 7 июля 2026

  • 17:00. Испания – Швеция (Зеница)
  • 21:00. Германия – Австрия (Сараево)

Сетка плей-офф

07.07. 17:00. Испания WU-19 – Швеция WU-19

07.07. 21:00. Германия WU-19 – Австрия WU-19

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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