Испания WU19 – Швеция WU19, Германия U19 – Австрия WU19. Смотреть LIVE
Смотрите 7 июля видеотрансляцию матчей 1/2 финала Евро-2026 WU-19
В Боснии продолжается финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.
Вечером 7 июля состоятся полуфинальные матчи турнира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Турнир проходит в двух городах Боснии и Герцеговины – Зеница и Сараево.
В полуфиналах 7 июля сыграют: 17:00. Испания – Швеция (Зеница), 21:00. Германия – Австрия (Сараево).
Финал континентального первенства для женских команд до 19 лет запланирован на 10 июля.
Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19
Группа A: Германия (7 очков), Швеция (6), Польша (4), Босния и Герцеговина (0)
Группа B: Испания (7 очков), Австрия (6), Швейцария (4), Исландия (0)
Полуфиналы, 7 июля 2026
- 17:00. Испания – Швеция (Зеница)
- 21:00. Германия – Австрия (Сараево)
Сетка плей-офф
07.07. 17:00. Испания WU-19 – Швеция WU-19
07.07. 21:00. Германия WU-19 – Австрия WU-19
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