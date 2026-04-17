Украина WU-19 уступила Нидерландам и выбыла в Лигу B квалификации ЧЕ
Сине-желтая команда проиграла третий матч и заняла последнее место в группе
Женская сборная Украины WU-19 проиграла третий матч во втором раунде отбора на Евро-2026 WU-19.
17 апреля в 19:00 в поединке 3-го тура Украина WU-19 уступила Нидерланды WU-19 (0:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины WU-19 под руководством Олега Бортника заняла последнее место в группе А5 и выбыла в Лигу B.
В первом туре Украина уступила Италии (0:2), а Швеция переиграла Нидерланды (2:1). Во втором туре Украина проиграла Швеции (0:1), а Нидерланды разгромили Италию (5:1).
Турнирное положение: Швеция (7 очков), Нидерланды (6), Италия (4), Украина (0).
В другом матче дня Швеция сыграла вничью с Италией (0:0), стала победителем группы и получила путевку на Евро-2026 WU-19, который пройдет в Боснии и Герцеговине.
Квалификация Евро-2026 WU-19. Группа A5
3-й тур, 17 апреля 2026. Гетеборг (Швеция). Стадион Гисинген Арена.
Украина WU-19 – Нидерланды WU-19 – 0:2
Голы: Ван Дейк, 11, Тузани, 63
Украина: Харченко – Яремчук (Осадчая, 30), Игнатенко, Савкина, Авраменко, Купцова (Марценюк, 86) – Коновалова, Белова (Артеменко, 86), Голованчук (Иванченко, 75), Мигаль – Ткачук (Жигадло, 46). Тренер: Олег Бортник.
Нидерланды: ван дер Влит – ван дер Линдер, Вирельтс, Вассинк, Ауденампсен – Ван Дейк (Винкерс, 82), Ренфрум, Пруст (Альтена, 82), Айвенс (Гелеверт, 70) – Пеннок (Тузани, 58), Деркс (Дап, 58). Тренер: Гленда Ван Лисхаут.
Предупреждения: Голованчук, 38, Игнатенко, 72, Авраменко, 90+2 – Деркс, 40
Арбитр: Кристина Георгиева (Болгария).
Турнирная таблица
