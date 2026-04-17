  4. Украина WU-19 уступила Нидерландам и выбыла в Лигу B квалификации ЧЕ
17 апреля 2026, 21:12 | Обновлено 17 апреля 2026, 21:22
Сине-желтая команда проиграла третий матч и заняла последнее место в группе

УАФ

Женская сборная Украины WU-19 проиграла третий матч во втором раунде отбора на Евро-2026 WU-19.

17 апреля в 19:00 в поединке 3-го тура Украина WU-19 уступила Нидерланды WU-19 (0:2).

Сборная Украины WU-19 под руководством Олега Бортника заняла последнее место в группе А5 и выбыла в Лигу B.

В первом туре Украина уступила Италии (0:2), а Швеция переиграла Нидерланды (2:1). Во втором туре Украина проиграла Швеции (0:1), а Нидерланды разгромили Италию (5:1).

Турнирное положение: Швеция (7 очков), Нидерланды (6), Италия (4), Украина (0).

В другом матче дня Швеция сыграла вничью с Италией (0:0), стала победителем группы и получила путевку на Евро-2026 WU-19, который пройдет в Боснии и Герцеговине.

Квалификация Евро-2026 WU-19. Группа A5

3-й тур, 17 апреля 2026. Гетеборг (Швеция). Стадион Гисинген Арена.

Украина WU-19 – Нидерланды WU-19 – 0:2

Голы: Ван Дейк, 11, Тузани, 63

Украина: Харченко – Яремчук (Осадчая, 30), Игнатенко, Савкина, Авраменко, Купцова (Марценюк, 86) – Коновалова, Белова (Артеменко, 86), Голованчук (Иванченко, 75), Мигаль – Ткачук (Жигадло, 46). Тренер: Олег Бортник.

Нидерланды: ван дер Влит – ван дер Линдер, Вирельтс, Вассинк, Ауденампсен – Ван Дейк (Винкерс, 82), Ренфрум, Пруст (Альтена, 82), Айвенс (Гелеверт, 70) – Пеннок (Тузани, 58), Деркс (Дап, 58). Тренер: Гленда Ван Лисхаут.

Предупреждения: Голованчук, 38, Игнатенко, 72, Авраменко, 90+2 – Деркс, 40

Арбитр: Кристина Георгиева (Болгария).

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

По теме:
Оболонь – Полтава – 1:1. Избежали сенсации. Видео голов и обзор матча
Они защищают титул. Саудовский топ-клуб пробился в полуфинал ЛЧ Азии
Бенфика U-19 – Брюгге U-19 – 1:3. Полуфинал ЮЛУ. Видео голов и обзор матча
женская сборная Украины по футболу U-19 женская сборная Нидерландов по футболу Украина - Нидерланды чемпионат Европы по футболу WU-19 Олег Бортник видео голов и обзор
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Бокс | 17 апреля 2026, 04:05 2
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»

Беллью нахваливает украинца

Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Бокс | 16 апреля 2026, 23:51 0
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира

Представитель Украины остался на первой позиции, опередив Наою Иноуэ и Джесси Родригеса

Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Футбол | 17.04.2026, 06:47
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Футбол | 17.04.2026, 21:02
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Шахтер обратил внимание на еще одного бразильца. Это вундеркинд Фламенго
Футбол | 17.04.2026, 18:04
Шахтер обратил внимание на еще одного бразильца. Это вундеркинд Фламенго
Шахтер обратил внимание на еще одного бразильца. Это вундеркинд Фламенго
Популярные новости
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 17
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 11
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 8
Футбол
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
16.04.2026, 00:12 2
Бокс
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 14
Футбол
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
16.04.2026, 07:00 1
Футбол
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
16.04.2026, 14:27 1
Футбол
