Украина WU-19 уступила Нидерландам и выбыла в Лигу B квалификации ЧЕ

Женская сборная Украины WU-19 проиграла третий матч во втором раунде отбора на Евро-2026 WU-19.

17 апреля в 19:00 в поединке 3-го тура Украина WU-19 уступила Нидерланды WU-19 (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины WU-19 под руководством Олега Бортника заняла последнее место в группе А5 и выбыла в Лигу B.

В первом туре Украина уступила Италии (0:2), а Швеция переиграла Нидерланды (2:1). Во втором туре Украина проиграла Швеции (0:1), а Нидерланды разгромили Италию (5:1).

Турнирное положение: Швеция (7 очков), Нидерланды (6), Италия (4), Украина (0).

В другом матче дня Швеция сыграла вничью с Италией (0:0), стала победителем группы и получила путевку на Евро-2026 WU-19, который пройдет в Боснии и Герцеговине.

Квалификация Евро-2026 WU-19. Группа A5

3-й тур, 17 апреля 2026. Гетеборг (Швеция). Стадион Гисинген Арена.

Украина WU-19 – Нидерланды WU-19 – 0:2

Голы: Ван Дейк, 11, Тузани, 63

Украина: Харченко – Яремчук (Осадчая, 30), Игнатенко, Савкина, Авраменко, Купцова (Марценюк, 86) – Коновалова, Белова (Артеменко, 86), Голованчук (Иванченко, 75), Мигаль – Ткачук (Жигадло, 46). Тренер: Олег Бортник.

Нидерланды: ван дер Влит – ван дер Линдер, Вирельтс, Вассинк, Ауденампсен – Ван Дейк (Винкерс, 82), Ренфрум, Пруст (Альтена, 82), Айвенс (Гелеверт, 70) – Пеннок (Тузани, 58), Деркс (Дап, 58). Тренер: Гленда Ван Лисхаут.

Предупреждения: Голованчук, 38, Игнатенко, 72, Авраменко, 90+2 – Деркс, 40

Арбитр: Кристина Георгиева (Болгария).

