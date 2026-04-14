Второе поражение. Украина WU-19 минимально уступила Швеции в отборе ЧЕ
Сине-желтая команда пропустила один мяч в первом тайме
Женская сборная Украины WU-19 проиграла матч второго раунда отбора на Евро-2026 WU-19.
14 апреля в 19:00 в поединке 2-го тура Украина WU-19 уступила Швеции WU-19 (0:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сине-желтая команда пропустила один мяч в первом тайме, на 30-й минуте.
Сборная Украины WU-19 выступает в группе А5 вместе с командами Италии, Швеции и Нидерландов.
В первом туре Украина уступила Италии (0:2), а Швеция переиграла Нидерланды (2:1). Во втором туре Нидерланды разгромили Италию (5:1).
Турнирное положение: Швеция (6 очков), Нидерланды, Италия (по 3 очка), Украина (0).
В заключительном туре сине-желтые сыграют против команд Нидерландов (17 апреля в 19:00).
Победитель группы квалифицируется на Евро-2026 WU-19, который пройдет в Боснии и Герцеговине.
Квалификация Евро-2026 WU-19. Второй раунд. Группа A5
14 апреля 2026. Бурос (Швеция). Стадион Бурос Арена
Швеция WU-19 – Украина WU-19 – 1:0 (1:0)
Гол: Мэттсон, 30
Швеция WU-19: Карлссон – Найлен, Мэттсон, Броман, Молин Кок – Селин, Прекс, Петц (Стеффнсон, 70) – Лундин (Петерсон, 46), Экберг, Шьострем (Эрикссон, 75). Тренер: Бриана Компос.
Украина WU-19: Харченко – Яремчук, Игнатенко, Иванченко (Артеменко, 65), Авраменко, Купцова – Коновалова, Белова, Голованчук, Мигаль – Ткачук. Тренер: Олег Бортник.
Предупреждения: Шьострем, 21, Селин, 78 – Иванченко, 65
Арбитр: Анастасия Милопулу (Греция)
Турнирное положение
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Безнадежно для «Барсы» и «Ливера», «Реал» поборется, «Шахтер» пройдет дальше
Тренер решил не подписывать новый контракт