  Украина WU-19 проиграла Италии на старте квалификации Евро-2026
11 апреля 2026, 16:49 | Обновлено 11 апреля 2026, 17:04
Украина WU-19 проиграла Италии на старте квалификации Евро-2026

Украинские футболистки пропустили два мяча от топ-сборной

Женская сборная Украины WU-19 стартовала во втором раунде отбора на Евро-2026 WU-19.

11 апреля в 14:00 в поединке 1-го тура Украина WU-19 уступила команде Италии WU-19 (0:2)

Ранее по итогам выступления в первом раунде подопечные Олега Бортника в своей группе Лиги В получили право выступить в Лиге А и продолжить борьбу за путевку на чемпионат Европы.

По результатам жеребьевки сборная Украины WU-19 выступает в группе А5 вместе с командами Италии, Швеции и Нидерландов.

Победитель группы квалифицируется на прошедшем в Боснии и Герцеговине Евро-2026 WU-19.

Сине-желтые дальше сыграют против команд Швеции (14 апреля в 19:00) и Нидерландов (17 апреля в 19:00).

Квалификация Евро-2026 WU-19

1-й тур, 11 апреля 2026

Италия WU-19 – Украина WU-19 – 2:0

Голы: Катерина Вентурелли, 72, Элеонора Феррарези, 78

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Як ніяк Італія була проти, нічого страшного 
