Украина WU-19 проиграла Италии на старте квалификации Евро-2026
Украинские футболистки пропустили два мяча от топ-сборной
Женская сборная Украины WU-19 стартовала во втором раунде отбора на Евро-2026 WU-19.
11 апреля в 14:00 в поединке 1-го тура Украина WU-19 уступила команде Италии WU-19 (0:2)
Ранее по итогам выступления в первом раунде подопечные Олега Бортника в своей группе Лиги В получили право выступить в Лиге А и продолжить борьбу за путевку на чемпионат Европы.
По результатам жеребьевки сборная Украины WU-19 выступает в группе А5 вместе с командами Италии, Швеции и Нидерландов.
Победитель группы квалифицируется на прошедшем в Боснии и Герцеговине Евро-2026 WU-19.
Сине-желтые дальше сыграют против команд Швеции (14 апреля в 19:00) и Нидерландов (17 апреля в 19:00).
Квалификация Евро-2026 WU-19
1-й тур, 11 апреля 2026
Италия WU-19 – Украина WU-19 – 2:0
Голы: Катерина Вентурелли, 72, Элеонора Феррарези, 78
