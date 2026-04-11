Женская сборная Украины WU-19 стартует во втором раунде отбора на Евро-2026 WU-19.

11 апреля в 14.00 в поединке 1-го тура сыграют команды Италия WU-19 и Украина WU-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее по итогам выступления в первом раунде подопечные Олега Бортника в своей группе Лиги В получили право выступить в Лиге А и продолжить борьбу за путевку на чемпионат Европы.

По результатам жеребьевки сборная Украины WU-19 выступает в группе А5 вместе с командами Италии, Швеции и Нидерландов.

Победитель группы квалифицируется на прошедшем в Боснии и Герцеговине Евро-2026 WU-19.

Сине-желтые дальше сыграют против команд Швеции (14 апреля в 19:00) и Нидерландов (17 апреля в 19:00).

Италия WU-19 – Украина WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика