ФОТО. Женская сборная Украины провела открытую тренировку на базе Карпат

Женская сборная Украины на базе Карпат в Бартатове провела открытую тренировку с болельщиками и девичьими командами из Львовской области.

Сине-желтая команда готовится к матчам против Исландии и Англии в квалификации ЧМ-2027 среди женщин.

Главный тренер национальной команды вызвала Ия Андрущак на матчи против Исландии и Англии 27 футболисток.

Украинская команда проиграла все 4 матча и занимает последнее место в группе A3.

Турнирное положение: Англия (12 очков), Испания (9), Исландия (3), Украина (0).

Сине-желтая команда завершит групповой раунд матчами против Исландии (5 июня) и Англии (9 июня).

