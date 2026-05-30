ФОТО. Женская сборная Украины провела открытую тренировку на базе Карпат
Сине-желтая команда готовится к матчам против Исландии и Англии в отборе к ЧМ
Женская сборная Украины на базе Карпат в Бартатове провела открытую тренировку с болельщиками и девичьими командами из Львовской области.
Главный тренер национальной команды вызвала Ия Андрущак на матчи против Исландии и Англии 27 футболисток.
Украинская команда проиграла все 4 матча и занимает последнее место в группе A3.
Турнирное положение: Англия (12 очков), Испания (9), Исландия (3), Украина (0).
Сине-желтая команда завершит групповой раунд матчами против Исландии (5 июня) и Англии (9 июня).
Фотогалерея. Открытая тренировка женской сборной Украины
