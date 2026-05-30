Обнародована заявка женской сборной Украины на матчи с Исландией и Англией

Оголошен состав женской сборной Украины на матчи против Исландии и Англии в квалификации ЧМ-2027 среди женщин.

Главный тренер Ия Андрущак определила футболисток, которые будут готовиться к поединкам европейской квалификации чемпионата мира 2027.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер национальной команды вызвала на матчи против Исландии и Англии 27 футболисток.

Украинская команда проиграла все 4 матча и занимает последнее место в группе A3.

Турнирное положение: Англия (12 очков), Испания (9), Исландия (3), Украина (0).

Сине-желтая команда завершит групповой раунд матчами против Исландии (5 июня) и Англии (9 июня).

29 мая женская сборная на базе Карпат в Бартатове провела открытую тренировку с болельщиками и девичьими командами из Львовской области.

Читайте также: Женская сборная Украины проведет открытую тренировку на базе Карпат

Квалификация ЧМ-2027 (женщины). Турнирная таблица группы А3

Календарь матчей женской сборной Украины

05.06.2026. Украина – Исландия

09.06.2026. Англия – Украина

Состав женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон (Систерс Одесса), Екатерина Боклач (Нант, Франция), Дарья Келюшик (Колос Ковалевка), Ульяна Соловьева (Кривбасс Кривой Рог).

Защитники: Любовь Шматко (Фомгет Турция), Леся Ольхова, Яна Котик, Марина Шайнюк, Ирина Подольская, Ольга Басанская, Анна Петрик (все – Металлист 1925 Харьков), Алина Савка (Ворскла Полтава), Екатерина Корсун (Славия Чехия), Диана Ткачук (Ладомир Владимир).

Полузащитники: Даяна Семкив, Светлана Когут (обе – Колос Ковалевка), Лидия Заборовец, Надежда Кунина (обе – Металлист 1925 Харьков), Юлия Христюк (Олд Доминион США), Яна Калинина (Систерс Одесса), Виктория Радионова (Ворскла Полтава), Виктория Головач (Шахтер Донецк).

Нападающие: Елизавета Молодюк (Металлист 1925 Харьков), Роксолана Кравчук (Славия Чехия), Инна Глущенко (Лилль Франция), Таня Бойчук (Монреаль Роузес Канада), Виктория Остапив (Колос Ковалевка).

Инфографика