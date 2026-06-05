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Чемпионат мира
05 июня 2026, 18:10 | Обновлено 05 июня 2026, 18:18
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Квалификация женского ЧМ. Назван стартовый состав Украины против Исландии

5 июня в 19:00 в польском Мелеце пройдет игра 5-го тура отбора к ЧМ-2027

05 июня 2026, 18:10 | Обновлено 05 июня 2026, 18:18
125
0
Квалификация женского ЧМ. Назван стартовый состав Украины против Исландии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Назван стартовый состав женской сборной Украины на матч 5-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

5 июня в 19:00 в польском Мелеце на стадионе Мейски встречаются женские сборные Украины и Исландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее сборная Украины под руководством Ии Андрущак уступила Англии (1:6), Испании (1:3), Исландии (0:1), снова Испании (0:5).

Турнирное положение: Англия (12 очков), Испания (9 очков), Исландия (3), Украина (0).

Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы. Аутсайдер квартета вылетит в Лигу наций B.

Стартовый состав женской сборной Украины на матч против Исландии

Украина: 12. Келюшик, 8. Шайнюк, 21. Ольхова, 14. Шматко (кап), 3. Петрик, 13. Заборовец, 15. Кунина, 11. Молодюк, 19. Кравчук, 20. Глущенко, 9. Бойчук.

Запас: 1. Боклач, 23. Самсон, 2. Подольская, 4. Котик, 5. Савка, 6. Семкив, 7. Головач, 10. Радионова, 16. Когут, 17. Христюк, 18. Котяш, 22. Басанская.

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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