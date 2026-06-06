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Чемпионат мира
06 июня 2026, 16:23 | Обновлено 06 июня 2026, 16:48
43
0

ФОТО. Женская сборная Украины второй раз минимально уступила Исландии

Сине-желтые досрочно заняли последнее место в группе квалификации ЧМ-2027

06 июня 2026, 16:23 | Обновлено 06 июня 2026, 16:48
43
0
ФОТО. Женская сборная Украины второй раз минимально уступила Исландии
УАФ
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Женская сборная Украины провела матч 5-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

5 июня в 19:00 в польском Мелеце на стадионе Мейски встречались женские сборные Украины и Исландии.

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Единственный гол соперницы провели на 25-й минуте, отличилась Тельма Пальмадоттир.

Сине-желтые под руководством Ии Андрущак ранее уступили Англии (1:6), Испании (1:3), Исландии (0:1), снова Испании (0:5).

Турнирное положение: Испания, Англия (по 12 очков), Исландия (6), Украина (0).

Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы.

Сборная Украины как аутсайдер квартета, потерпев 5 поражений в 5 матчах, досрочно вылетела в Лигу наций B..

🏆 Квалификация ЧМ-2027 (женщины)

Группа А3. 5-й тур, 5 июня 2026. Мелец (Польша)

Украина – Исландия – 0:1

Гол: Тельма Пальмадоттир, 25

Украина: Келюшик, Шайнюк, Ольхова, Шматко (кап), Петрик, Кунина (Христюк, 73), Заборовец, Молодюк, Кравчук (Радионова, 57), Бойчук (Когут, 73), Глущенко (Головач, 57). Тренер: Ия Андрущак

Исландия: Рунарсдоттир, Гудр. Арнардоттир, Виггосдоттир (кап), Сигурдардоттир, Хейдарсдоттир, Антонсдоттир (Германнсдоттир, 88), Вильяльмсдоттир (Линда-Лиф Боама, 70), Йоханнсдоттир, Асгейрсдоттир (Эйриксдоттир, 58), Пальмадоттир (Триггвадоттир, 70), Йессен (Зоммерс, 88)

Предупреждения: Петрик, 15, Заборовец, 27, Молодюк, 77 – Виггосдоттир, 9, Триггвадоттир, 76, Хейдарсдоттир, 89

Испания – Англия – 4:0

Голы: Гихарро, 19, Путельяс, 37, 55, Пина, 78

Турнирная таблица

Видео гола и обзор

Видеозапись матча

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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