Англия – Украина – 3:0. Отбор к женскому ЧМ. Видео голов и обзор

Женская сборная Украины проиграла матч 6-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

9 июня в 22:00 в английском Ливерпуле на стадионе Хилл Дикинсон встречались женские сборные Англии и Украины (3:0).

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У хозяек поля голы забили: Джессика Картер, Джорджия Стенуэй, Бетани Мид.

Итоговое положение: Испания, Англия (по 15 очков), Исландия (6), Украина (0).

Испания на выезде обыграла Исландию (6:1) и как победитель группы вышла на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все другие команды.

Украина, аутсайдер квартета, вылетела в Лигу наций B, не набрав ни одного очка.

🏆 Квалификация ЧМ-2026 (женщины). Группа A3

6-й тур, 9 июня 2026 года, Ливерпуль (Англия)

Англия – Украина – 3:0

Голы: Джессика Картер, 14, Джорджия Стенуэй, 37, Бетани Мид, 67

Видеозапись матча