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Чемпионат мира
09 июня 2026, 23:59 |
274
0

Англия – Украина – 3:0. Отбор к женскому ЧМ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура квалификации женского чемпионата мира 2027

09 июня 2026, 23:59 |
274
0
Англия – Украина – 3:0. Отбор к женскому ЧМ. Видео голов и обзор
УАФ
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Женская сборная Украины проиграла матч 6-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

9 июня в 22:00 в английском Ливерпуле на стадионе Хилл Дикинсон встречались женские сборные Англии и Украины (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяек поля голы забили: Джессика Картер, Джорджия Стенуэй, Бетани Мид.

Итоговое положение: Испания, Англия (по 15 очков), Исландия (6), Украина (0).

Испания на выезде обыграла Исландию (6:1) и как победитель группы вышла на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все другие команды.

Украина, аутсайдер квартета, вылетела в Лигу наций B, не набрав ни одного очка.

🏆 Квалификация ЧМ-2026 (женщины). Группа A3

6-й тур, 9 июня 2026 года, Ливерпуль (Англия)

Англия – Украина – 3:0

Голы: Джессика Картер, 14, Джорджия Стенуэй, 37, Бетани Мид, 67

Видеозапись матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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