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Чемпионат мира
18 июня 2026, 12:05 | Обновлено 18 июня 2026, 12:13
117
0

Плей-офф отбора женского ЧМ-2027. Жребий для Украины. Смотреть онлайн LIVE

18 июня в 13:00 пройдет жеребьевка плей-офф квалификации к женскому ЧМ

18 июня 2026, 12:05 | Обновлено 18 июня 2026, 12:13
117
0
Плей-офф отбора женского ЧМ-2027. Жребий для Украины. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА
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18 июня 2026 года в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка двух раундов плей-офф отбора на чемпионат мира 2027 по футболу среди женщин.

По итогам стыковых матчей будут определены обладатели 7 путевок на мировое первенство и одного места в межконтинентальном плей-офф. В борьбе примут участие 32 команды, которые проведут двухматчевые противостояния.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победители групп Лиги A – Дания, Франция, Германия и Испания – уже обеспечили себе участие в финальной стадии ЧМ-2027, который состоится в Бразилии с 24 июня по 25 июля 2027 года. Еще 7 европейских путевок и одно место в межконтинентальном плей-офф будут разыграны осенью 2026 года.

Женская сборная Украины под руководством Ии Андрущак не набрала ни одного очка и финишировала четвертой в группе A3, где также выступали Испания, Англия (по 15 очков) и Исландия (6). Несмотря на это, сине-желтые получили статус сеяной команды в Пути 2 первого раунда плей-офф.

Возможные соперники женской сборной Украины в 1-м раунде плей-офф:

  • Финляндия, Бельгия, Турция, Чехия, Албания, Северная Ирландия, Словакия, Израиль

Возможные соперники женской сборной Украины во 2-м раунде плей-офф

  • Англия, Норвегия, Нидерланды, Италия, Ирландия, Швеция, Исландия, Австрия

Жеребьевка первого и второго раундов состоится 18 июня. Матчи первого этапа пройдут 7–13 октября 2026 года, второго – с 26 ноября по 5 декабря. Межконтинентальный плей-офф намечен на февраль 2027 года.

Первый раунд разделен на два пути. По Пути 1 команды, занявшие вторые и третьи места в группах Лиги A, встретятся с победителями групп Лиги C и двумя лучшими командами, ставшими вторыми. По Пути 2 четыре сборные, занявшие последние места в Лиге A, а также победители групп Лиги B сыграют против команд, финишировавших вторыми и третьими в квартетах Лиги B. Победители всех 8 пар каждого пути выйдут во второй раунд.

Во втором раунде участники обоих путей будут сведены в общую сетку. 7 лучших победителей по рейтингу европейской квалификации напрямую попадут на чемпионат мира 2027, а еще одна команда получит место в межконтинентальном плей-офф.

От зоны УЕФА есть 11 прямых мест в финальной части ЧМ-2027, а также одно место в межконтинентальном плей-офф. Четыре путевки уже получили победители групп Лиги A, еще 8 команд определятся по итогам стыковых матчей, при этом 7 из них выйдут на мундиаль напрямую, а одна продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф в феврале 2027 года.

Плей-офф отбора женского ЧМ-2027. Жребий для Украины. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 18 июня в 13:00

📺 Видеотрансляция

🏆 Квалификация ЧМ-2027 по футболу среди женщин

Жеребьевка плей-офф

⚽️ Раунд 1. Путь 1

Сеяные (вторые и третьи места групп Лиги A):

  • Англия, Норвегия, Нидерланды, Италия, Ирландия, Швеция, Исландия, Австрия

Несеяные (победители групп Лиги C и две лучшие команды, занявшие вторые места):

  • Венгрия, Греция, Румыния, беларусь, Косово, Литва, Хорватия, Казахстан

⚽️ Раунд 1. Путь 2

Сеяные (четвертые места групп Лиги A и победители групп Лиги B):

  • Словения, Польша, Сербия, Украина, Швейцария, Португалия, Шотландия, Уэльс

Несеяные (вторые и третьи места групп Лиги B):

  • Финляндия, Бельгия, Турция, Чехия, Албания, Северная Ирландия, Словакия, Израиль

📊 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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