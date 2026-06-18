ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден состав Первой и Второй лиг Украины 2026/27

Официально утвержден состав участников Первой и Второй лиг чемпионата Украины сезона 2026/27.

Это событие произошло 18 июня на Конференции клубов ПФЛ.

🔹 Первая лига

🔻 Александрия, Полтава, Агробизнес Волочиск, Ингулец Петрово, Прикарпатье Ивано-Франковск, Металлист Харьков, Пробой Городенка, Феникс-Мариуполь, Виктория Сумы, ЮКСА Тарасовка, Нива Тернополь, Чернигов, Куликов-Белка, Локомотив Киев, Колос-2 Ковалевка, Полесье-2 Житомир

🔹 Вторая лига

🔻 Группа А: Брацлав, Вильхивцы, Диназ Вышгород, Днестр Залещики, Подолье Хмельницкий, Рух Львов, Самбор-Нива-2, Скала 1911 Стрый, Ужгород

🔻 Группа Б: Авангард Лозовая, Атлет Киев, Горняк-Спорт Горишние Плавни, Карбон Черкассы, Металлург Запорожье, Нива Винница, Александрия-2, Пенуэл Кривой Рог, Полтава-2, Тростянец

Состав участников Второй лиги может измениться, поскольку Кормил Яворов и Николаев из Львовской области – в процессе прохождения аттестации.