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Украина. Первая лига
18 июня 2026, 16:47 | Обновлено 18 июня 2026, 17:15
1077
0

ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден состав Первой и Второй лиг Украины 2026/27

Это событие произошло 18 июня на Конференции клубов ПФЛ

18 июня 2026, 16:47 | Обновлено 18 июня 2026, 17:15
1077
0
ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден состав Первой и Второй лиг Украины 2026/27
ПФЛ
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Официально утвержден состав участников Первой и Второй лиг чемпионата Украины сезона 2026/27.

Это событие произошло 18 июня на Конференции клубов ПФЛ.

🔹 Первая лига

🔻 Александрия, Полтава, Агробизнес Волочиск, Ингулец Петрово, Прикарпатье Ивано-Франковск, Металлист Харьков, Пробой Городенка, Феникс-Мариуполь, Виктория Сумы, ЮКСА Тарасовка, Нива Тернополь, Чернигов, Куликов-Белка, Локомотив Киев, Колос-2 Ковалевка, Полесье-2 Житомир

🔹 Вторая лига

🔻 Группа А: Брацлав, Вильхивцы, Диназ Вышгород, Днестр Залещики, Подолье Хмельницкий, Рух Львов, Самбор-Нива-2, Скала 1911 Стрый, Ужгород

🔻 Группа Б: Авангард Лозовая, Атлет Киев, Горняк-Спорт Горишние Плавни, Карбон Черкассы, Металлург Запорожье, Нива Винница, Александрия-2, Пенуэл Кривой Рог, Полтава-2, Тростянец

Состав участников Второй лиги может измениться, поскольку Кормил Яворов и Николаев из Львовской области – в процессе прохождения аттестации.

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ПФЛ Украины Первая лига Украины Вторая лига Украины статистические расклады Металлург Запорожье Горняк-Спорт Скала 1911 Стрый Нива Винница Ужгород Подолье Хмельницкий Тростянец Диназ Вышгород Рух Львов Карбон Черкассы Атлет Киев Вильхивцы Пенуэл Кривой Рог Авангард Лозовая Днестр Залещики Александрия-2 Самбор-Нива-2 Тернополь Брацлав Александрия Полтава Агробизнес Ингулец Прикарпатье Ивано-Франковск Металлист Харьков Пробой Городенка Феникс-Мариуполь Виктория Сумы ЮКСА Тарасовка Нива Тернополь Чернигов Куликов-Белка Локомотив Киев Колос-2 Ковалевка Полесье-2 Житомир выбор редакции Николаев (Львовская обл) Кормил Яворов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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