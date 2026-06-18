ОФИЦИАЛЬНО. В турнир Второй лиги включены четыре клуба-новичка

18 июня на Конференции клубов ПФЛ официально утвердили состав участников Второй лиги чемпионата Украины 2026/27.

В новом сезоне профессиональный статус получили 4 коллектива, которые ранее выступали среди аматоров.

В состав участников Второй лиги вошли 4 новые команды:

Авангард Лозовая (Харьковская область)

Брацлав (Винницкая область)

Днестр Залещики (Тернопольская область)

Карбон (Черкассы)

Турнир Второй лиги пройдет по схеме прошлого сезона. Команды распределены на две группы, а турнир состоится в три круга.

Два клуба-представителя Львовской области – Кормил Яворов и Николаев – пока не получили допуск к профессиональным соревнованиям и продолжают проходить соответствующие процедуры.

Профессиональный статус потерял киевский Ребел. Клуб не выполнил всех требований аттестации и не получил допуск на сезон 2026/27.

Ранее с чемпионата были сняты Реал Фарма Одесса, Чайка Петропавловская Борщаговка и Ворскла Полтава. По сравнению с прошлым сезоном не заявлены Буковина-2 Черновцы, Левый Берег-2 Киев, Черноморец-2 Киев.

Таким образом, в новом сезоне Второй лиги должны выступить 19 команд, которые разделены на две группы.

🔹 Вторая лига 2026/27

Группа А: Брацлав, Вильхивцы, Диназ Вышгород, Днестр Залещики, Подолье Хмельницкий, Рух Львов, Самбор-Нива-2, Скала 1911 Стрый, Ужгород

Группа Б: Авангард Лозовая, Атлет Киев, Горняк-Спорт Горишние Плавни, Карбон Черкассы, Металлург Запорожье, Нива Винница, Александрия-2, Пенуэл Кривой Рог, Полтава-2, Тростянец