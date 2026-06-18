Два клуба Львовской области проходят аттестацию. Могут войти во Вторую лигу

Два клуба Львовской области – Кормил из Яворова и ФК Николаев – продолжают прохождение аттестации и могут пополнить Вторую лигу.

18 июня на Конференции клубов ПФЛ был официально утвержден состав участников Второй лиги чемпионата Украины сезона 2026/27. Однако окончательный список команд еще может измениться.

Два представителя Львовской области – Кормил из Яворова и ФК Николаев – продолжают проходить процедуру аттестации.

Если клубы успешно выполнят все требования УАФ, они смогут получить профессиональный статус и пополнить состав участников Второй лиги.

Во Вторую лигу включены 19 команд, распределенные на две группы. Турнир пройдет по прежней схеме – в три круга.

В межсезонье профи-статус получили четыре бывших аматорских клуба – Авангард Лозовая, Брацлав, Днестр Залещики и Карбон Черкассы.

Киевский Ребел не получил аттестат на сезон 2026/27 и потерял место среди профессионалов. Ранее из состава участников также выбыли Реал Фарма Одесса, Чайка Петропавловская Борщаговка и Ворскла Полтава. По сравнению с прошлым сезоном не заявлены Буковина-2 Черновцы, Левый Берег-2 Киев, Черноморец-2 Киев.

Судьба еще двух потенциальных участников Второй лиги должна решиться после завершения процесса аттестации.

🔹 Вторая лига 2026/27

Группа А: Брацлав, Вильхивцы, Диназ Вышгород, Днестр Залещики, Подолье Хмельницкий, Рух Львов, Самбор-Нива-2, Скала 1911 Стрый, Ужгород

Группа Б: Авангард Лозовая, Атлет Киев, Горняк-Спорт Горишние Плавни, Карбон Черкассы, Металлург Запорожье, Нива Винница, Александрия-2, Пенуэл Кривой Рог, Полтава-2, Тростянец