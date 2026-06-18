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Украина. Вторая лига
18 июня 2026, 17:42 | Обновлено 18 июня 2026, 18:17
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Два клуба Львовской области проходят аттестацию. Могут войти во Вторую лигу

Кормил Яворов и Николаев имеют шанс получить профи-лицензию

18 июня 2026, 17:42 | Обновлено 18 июня 2026, 18:17
1257
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Два клуба Львовской области проходят аттестацию. Могут войти во Вторую лигу
ФК Кормил Яворов
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Два клуба Львовской области – Кормил из Яворова и ФК Николаев – продолжают прохождение аттестации и могут пополнить Вторую лигу.

18 июня на Конференции клубов ПФЛ был официально утвержден состав участников Второй лиги чемпионата Украины сезона 2026/27. Однако окончательный список команд еще может измениться.

Два представителя Львовской области – Кормил из Яворова и ФК Николаев – продолжают проходить процедуру аттестации.

Если клубы успешно выполнят все требования УАФ, они смогут получить профессиональный статус и пополнить состав участников Второй лиги.

Во Вторую лигу включены 19 команд, распределенные на две группы. Турнир пройдет по прежней схеме – в три круга.

В межсезонье профи-статус получили четыре бывших аматорских клуба – Авангард Лозовая, Брацлав, Днестр Залещики и Карбон Черкассы.

Киевский Ребел не получил аттестат на сезон 2026/27 и потерял место среди профессионалов. Ранее из состава участников также выбыли Реал Фарма Одесса, Чайка Петропавловская Борщаговка и Ворскла Полтава. По сравнению с прошлым сезоном не заявлены Буковина-2 Черновцы, Левый Берег-2 Киев, Черноморец-2 Киев.

Судьба еще двух потенциальных участников Второй лиги должна решиться после завершения процесса аттестации.

🔹 Вторая лига 2026/27

Группа А: Брацлав, Вильхивцы, Диназ Вышгород, Днестр Залещики, Подолье Хмельницкий, Рух Львов, Самбор-Нива-2, Скала 1911 Стрый, Ужгород

Группа Б: Авангард Лозовая, Атлет Киев, Горняк-Спорт Горишние Плавни, Карбон Черкассы, Металлург Запорожье, Нива Винница, Александрия-2, Пенуэл Кривой Рог, Полтава-2, Тростянец

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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про буковинау-2 написали, а чому не написали про Чорноморець-2 та Лівий Берег-2
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ого, Горішні Плавні залишаються?
думав підуть разом з Ворсклою
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