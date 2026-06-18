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Италия
18 июня 2026, 23:02 | Обновлено 18 июня 2026, 23:03
133
0

ОФИЦИАЛЬНО. Киву продлил контракт с Интером

Новое соглашение будет действовать до лета 2028 года

18 июня 2026, 23:02 | Обновлено 18 июня 2026, 23:03
133
0
ОФИЦИАЛЬНО. Киву продлил контракт с Интером
ФК Интер. Кристиан Киву
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Миланский «Интер» официально объявил о продлении контракта с румынским главным тренером первой команды клуба Кристианом Киву.

Отмечается, что новый договор со специалистом будет действовать до лета 2028 года.

Кристиан Киву возглавил «Интер» летом 2025 года. Под его руководством команда заняла первое место в турнирной таблице Серии А сезона 2025/26, набрав 87 очков в 38 матчах чемпионата Италии, а также выиграла национальный кубок.

Ранее сообщалось, что «Интер» подпишет Ивана Проведеля.

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Кристиан Киву продление контракта чемпионат Италии по футболу Серия A Интер Милан
Дмитрий Вус Источник: ФК Интер Милан
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