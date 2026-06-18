ОФИЦИАЛЬНО. Киву продлил контракт с Интером

Миланский «Интер» официально объявил о продлении контракта с румынским главным тренером первой команды клуба Кристианом Киву.

Отмечается, что новый договор со специалистом будет действовать до лета 2028 года.

Кристиан Киву возглавил «Интер» летом 2025 года. Под его руководством команда заняла первое место в турнирной таблице Серии А сезона 2025/26, набрав 87 очков в 38 матчах чемпионата Италии, а также выиграла национальный кубок.

Ранее сообщалось, что «Интер» подпишет Ивана Проведеля.