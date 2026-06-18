От Возиньи до Месси: акценты 1-го тура мундиаля
Выделяем самые яркие моменты старта чемпионата мира
Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Отшумел-отгремел 1-й тур группового этапа мундиаля. Немало памятных, а кое-где и воистину уникальных событий он подарил любителям футбола. Вспомним самые резонансные.
Разгром тура. Германия – Кюрасао – 7:1
Наверное, ничего неожиданного в матче 4-кратных чемпионов мира и представителей государственного образования, о котором многие украинцы и не слышали до этого чемпионата мира, не произошло. Однако сам результат матча послужил поводом для шуток: мол, сборная Кюрасао сыграла на уровне Бразилии-2014. Действительно, пентакампеоны тогда в полуфинале домашнего мундиаля уступили немцам с аналогичным счетом.
Непразднование/празднование тура. Ясин Айяри (Швеция)
Полузащитник «Тре Крунур» Ясин Айяри начал и закончил голевую феерию шведов в матче против Туниса. Когда Айяри открыл счет, то показательно не праздновал гол, ведь его отец родился в Тунисе. Вместе с тем, когда в компенсированное ко 2-му тайму время игрок, на клубном уровне защищающий цвета английского «Брайтона», установил уже окончательный счет – 5:1, – то не отказал себе в бурном праздновании. Видимо, невмоготу парню уже было сдержаться.
Скорострельность тура. Маттиас Свенберг (Швеция)
27-летний полузащитник «Тре Крунур» Маттиас Свенберг отличился голом спустя 18 секунд после выхода на замену! В 60-летнем периоде истории чемпионатов мира, который статистически исследован вдоль и поперек (с 1966 г.), подобного прецедента не было.
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Отставка тура. Сабри Ламуши (Тунис)
Руководство Федерации футбола Туниса на сокрушительное поражение своей команды от скандинавов отреагировало мгновенно, сразу уволив главного тренера «Орлов Карфагена» француза Сабри Лямуши (как же он в свое время, будучи еще игроком, зажигал в «Парме»!). К следующим матчам команду будет готовить 56-летний Мондер Кебайер, ранее занимавший должность технического директора.
Дисциплина тура. Сборная Кабо-Верде в матче против Испании
Сложно для осознания, но в матче против испанцев (по мнению многочисленных букмекеров, едва ли не главных фаворитов чемпионата) сборная Кабо-Верде, находясь в статусе безоговорочного андердога, нарушила правила только раз. Уникальный случай не только для отдельно взятого тура текущего мундиаля! Единственным игроком, допустившим нарушение правил, стал левый защитник Сидни Лопес Кабрал. Это произошло в 1-м тайме, до паузы на водопой, а арбитр матча Адхам Мохаммад из Иордании выписал нарушителю желтую карточку.
Инстаграмер тура. Возинья (Кабо-Верде)
40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, осуществив несколько мощных сейвов на протяжении матча с Испанией, не только стал вторым лучшим по оценке игроком 1-го тура, по версии многих статистических порталов, но и существенно продвинулся как инстаграмер. После успешной игры на мундиале количество подписчиков на его Instagram-странице увеличилось с 40 тыс. до более чем 13 млн. Под занавес игровой карьеры этот мужчина таки смог конвертировать свои игроцкие добродетели в соцсетевое множество.
Хет-трик тура. Лионель Месси (Аргентина)
Уж и не знаю, какая по счету молодость сейчас у легендарного аргентинца, но его хет-трик в матче против сборной Алжира стал настоящим украшением 1-го тура. Месси – лучший игрок тура, по единодушному мнению всех статистических порталов! Интересно, что 3 гола Лео забил при xG всего 1,03. Его дальние удары до сих пор непревзойденны!
Пасующий тура. Витинья (Португалия)
На счету действующего победителя Лиги чемпионов – наибольшее количество точных передач в 1-м туре мундиаля. Хотя Витинья и не доиграл до конца матча португальцев против ДР Конго, однако смог отдать 121 точный пас на партнеров. Впрочем, к разочарованию португальской торсиды это не обусловило победу их любимцев, которые вынуждены были довольствоваться ничьей против африканской команды.
Аллей-уп тура. Луис Диас и Мануэль Муньос (Колумбия)
В голе, который смастерили колумбийцы Луис Диас и Мануэль Муньос в матче против Узбекистана, украинские комментаторы матча увидели нечто хоккейное вроде подставленной на пяточке клюшки. Мне же он напомнил, скорее, аллей-уп в баскетболе: парашют в исполнении Диаса и пораженная Муньосом в прыжке цель.
Алексей РЫЖКОВ
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