Три джокера и Джака. Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину

В первом туре в группе B оба матча завершились вничью – и Швейцария против Катара, и Босния и Герцеговина против Канады. Поэтому во втором туре команды фактически начинали с чистого листа. В частности, в отчётной игре на поле встречались Швейцария и Босния и Герцеговина.

Первый тайм можно смело выносить за скобки. Это было настолько скучно, что невольно вспомнился 2006 год. Тогда сборная Швейцарии на чемпионате мира встречалась со сборной Украины, и тот матч признали одним из самых скучных за весь турнир. Сегодня было нечто похожее. За первые 45 минут арбитр даже не добавил больше трёх минут, которые был вынужден компенсировать, поскольку именно столько времени команды потратили на водную паузу. В целом картина выглядела монотонно: швейцарцы катали мяч, особо не угрожая воротам соперника, а боснийцы выбегали в контратаки, но мастерства для завершения атак не хватало. На перерыв команды ушли при счёте 0:0, и казалось, что дальше будет то же самое.

Первые десять минут второго тайма стали продолжением той же игры. Но затем темп изменился. Ндоє пробивал через себя из центра штрафной, и Василь отбил удар, который летел под перекладину, однако повтор показал офсайд, так что боснийский вратарь зря старался.

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После этого и до второго водного перерыва команды будто ожили, а уже после гидратации началось самое интересное.

Сразу после паузы Швейцария провела три замены, и это оказалось ключевым моментом матча. На поле вышли Манзанби, Варгас и Соу, которые, как оказалось, и организовали победу для Швейцарии. Но обо всём по порядку.

Сначала Манзанби ударом с разворота завершил довольно сумбурную атаку швейцарцев. Вратарь боснийцев задел мяч, но полностью отбить его не смог. Через несколько минут Швейцария получила численное преимущество: Мухаремович совершил фол последней надежды против Эмболо и досрочно покинул поле.

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Игра в большинстве стала для «Нати» моментом, чтобы забить ещё. При равных составах следующих голов вряд ли стоило ожидать, и швейцарцы воспользовались преимуществом. Сначала Варгас, а затем снова Манзанби завершали комбинации после розыгрыша лишнего игрока. Таким образом счёт стал 3:0 в пользу Швейцарии.

Но свой джокер был и у Боснии и Герцеговины. Махмич вышел на поле и буквально через минуту удачно сыграл на добивании после углового, сократив счёт до 3:1 и забив свой дебютный гол на чемпионате мира. Однако избежать разгрома боснийцам не удалось. Уже в конце добавленного времени Соу, который также вышел на замену, заработал пенальти, а Гранит Джака точно пробил с 11-метровой отметки под правую штангу. Никола Василь угадал направление удара, но дотянуться не смог.

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В следующем туре подопечные Мурата Якина сыграют против Канады, а Босния и Герцеговина встретится со сборной Катара.

ЧМ-2026 по футболу. Группа В. 2 тур

Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1

Гол: Манзамби, 74, 90, Варгас, 84, Джака, 90+7, пен – Махмич, 90+3

Предупреждения: Эльведи, 65 – Дедич, 59, Джеко, 61

Удаление: Мухаремович, 80 (фол последней надежды)

Швейцария: Кобель – Видмер (Жаке, 84), Эльведи, Аканджи, Родригес – Эбишер (Соу, 72), Джака, Фройлер – Ридер (Варгас, 72, Эмболо (Иттен, 89), Ндое (Манзамби, 72)



Босния и Герцеговина: Василь – Дедич, Мухаремович, Катич, Колашинац – Мемич, Тахирович (Лукич, 87), Шунич (Хаджиахметович, 87), Алайбегович (Махмич, 90+1) – Демирович (Башич, 64), Джеко (Байрактаревич, 64)

Арбитр: Жуан Пинейру (Португалия)

Стадион: ««Лос-Анджелес Стедиум»» (Иствуд, США)

ШВЕЙЦАРИЯ - БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА