Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1. В конце проснулись. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы B чемпионата мира 2026
18 июня сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины провели матч 2-го тура группы B чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу швейцарцев.
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Дубль оформил Жоан Манзамби. Еще по одному голу для Швейцарии забил Рубен Варгас и Гранит Джака (пенальти). Шедевральный и единственный мяч для Боснии положил Эрмин Махич.
Все 5 голов в этом поединке были забиты после 74-й минуте. БиГ доигрывала вдесятером после прямой красной карточки для Тарика Мухаремовича на 80-й.
ЧМ-2026. Группа B
Второй тур. 18 июня
Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1
Голы: Манзамби, 74, 90, Варгас, 84, Джака, 90+7 (пен.) – Махич, 90+3
Удаление: Мухаремович, 80 (Босния)
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Манзамби, 74 мин.
ГОЛ! 2:0 Варгас, 84 мин.
ГОЛ! 3:0 Манзамби, 90 мин.
ГОЛ! 3:1 Махмич, 90+3 мин.
ГОЛ! 4:1 Джака, 90+7 мин. (пен.)
События матча
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