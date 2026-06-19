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Чемпионат мира
Швейцария
18.06.2026 22:00 – FT 4 : 1
Босния и Герцеговина
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Чемпионат мира
19 июня 2026, 00:29 | Обновлено 19 июня 2026, 00:49
847
0

Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1. В конце проснулись. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы B чемпионата мира 2026

19 июня 2026, 00:29 | Обновлено 19 июня 2026, 00:49
847
0
Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1. В конце проснулись. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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18 июня сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины провели матч 2-го тура группы B чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу швейцарцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль оформил Жоан Манзамби. Еще по одному голу для Швейцарии забил Рубен Варгас и Гранит Джака (пенальти). Шедевральный и единственный мяч для Боснии положил Эрмин Махич.

Все 5 голов в этом поединке были забиты после 74-й минуте. БиГ доигрывала вдесятером после прямой красной карточки для Тарика Мухаремовича на 80-й.

ЧМ-2026. Группа B

Второй тур. 18 июня

Швейцария Босния и Герцеговина4:1

Голы: Манзамби, 74, 90, Варгас, 84, Джака, 90+7 (пен.) – Махич, 90+3

Удаление: Мухаремович, 80 (Босния)

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Манзамби, 74 мин.

ГОЛ! 2:0 Варгас, 84 мин.

ГОЛ! 3:0 Манзамби, 90 мин.

ГОЛ! 3:1 Махмич, 90+3 мин.

ГОЛ! 4:1 Джака, 90+7 мин. (пен.)

События матча

90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Гранит Джака (Швейцария).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Эрмин Махмич (Босния и Герцеговина).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Жоан Манзамби (Швейцария), асcист Рубен Варгас.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Варгас (Швейцария), асcист Брель Эмболо.
80’
Тарик Мухаремович (Босния и Герцеговина) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Жоан Манзамби (Швейцария).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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