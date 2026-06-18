18 июня на СоФи Стэдиум пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Швейцария

Команда показывала стабильно неплохой уровень в последнее время. И при Мурате Якине, что сменил Владимира Петковича, были достойные результаты, и в том числе на позапрошлогоднем Евро удалось выйти в плей-офф, и уже там выиграть у Италии. А в 2025-м году была успешная квалификация, с четырнадцатью очками в шести поединках.

Вроде бы на нынешнем мундиале у Джаки и компании были оптимальные условия для старта - начинали против Катара. И с ним действительно имели преимущество, но допустили роковую ошибку: быстро открыв счет, когда Эмболо реализовав пенальти, не сумели развить преимущество. И расплатились за это в самой концовке, когда на 90+4 минуте редкий выпад скромного соперника конвертировался в ответный мяч, и, как итог, 1:1.

Босния и Герцеговина

Сборная за все предыдущее время принимала участие только в одном финальном турнире. Чтобы вернуться наконец-то, пришлось преодолевать свое старое проклятье: неумение играть в плей-офф. Так, на крайний Евро Джеко и компанию не пустили украинцы, которым дома уступили 1:2. Сейчас же, став второй в своей группе квалификации (взяли семнадцать очков, на два меньше, чем у Австрии, но больше, чем у Румынии), смогли выбить в марте Уэльс и Италию. Точнее, это сделал Василь: вратарь дважды выигрывал серию послематчевых пенальти после 1:1.

Ничьи продолжали оформлять и потом. Сначала в товарищеских поединках, с Северной Македонией (0:0) и Панамой (1:1). В первом туре с Канадой удалось открыть счет в середине первого тайма. Но все же соперник вполне по делу успел сровнять.

Статистика личных встреч

Десять лет назад, в марте 2016-го, товарищеский поединок боснийцы выиграли 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы Швейцарии. Но вряд ли команды предложат яркий футбол - ждем тут тотал меньше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,76).

Прогноз Sport.ua: Тотал меньше 2.5 за 1.76 по линии БК betking.