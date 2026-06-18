Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Швейцария – Босния и Герцеговина. Текстовая трансляция матча
Чемпионат мира
Швейцария
18.06.2026 22:00 - : -
Босния и Герцеговина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
18 июня 2026, 09:17 |
22
0

Швейцария – Босния и Герцеговина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026

18 июня 2026, 09:17 |
22
0
Швейцария – Босния и Герцеговина. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В четверг, 18 июня, состоится поединок 2 тура группы B ЧМ-2026 по футболу, в котором будут играть национальные сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Игра пройдет в Инглвуде (США) на поле стадиона «Лос-Анджелес Стэдиум», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды стартовали на чемпионате мира с ничьих и теперь остро нуждаются в очках, что обещает напряженный и бескомпромиссный матч. Швейцария сыграла 1:1 с Катаром, хотя большую часть встречи контролировала игру, а Босния с таким же счетом завершила поединок против Канады, пропустив в конце.

Швейцарцы вынуждены играть на победу, чтобы не усложнять себе борьбу за выход из группы, в то время как боснийцы традиционно делают ставку на дисциплинированную оборону и контратаки. Команда Сергея Барбареза не проигрывает уже девять матчей подряд, но в то же время редко забивает более одного гола за игру. Из-за важности результата и стиля игры обоих соперников ожидается большое количество борьбы, фолов и желтых карточек.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Босния и Герцеговина в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Швейцария
18 июня 2026 -
22:00
Босния и Герцеговина
Ничья 4.34 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фабио Каннаваро оценил дебют сборной Узбекистана на чемпионате мира
Рекорд с 1998 года. Англия впечатлила атакующей игрой против Хорватии
Вместе с Блохином. Каннаваро вошел в элитный клуб участников ЧМ
сборная Швейцарии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Трубин является неприкасаемым игроком для нового тренера Бенфики
Футбол | 18 июня 2026, 05:00 2
Источник: Трубин является неприкасаемым игроком для нового тренера Бенфики
Источник: Трубин является неприкасаемым игроком для нового тренера Бенфики

Марку Силва не хочет, чтобы клуб продавал украинского вратаря

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Футбол | 17 июня 2026, 16:06 0
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный

Юрий Коротун сообщил, что полузащитник сборной Украины останется в «Харькове»

Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Футбол | 17.06.2026, 10:19
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Скандал на ЧМ-2026. Сборная после громкой победы объявила бойкот
Футбол | 17.06.2026, 09:33
Скандал на ЧМ-2026. Сборная после громкой победы объявила бойкот
Скандал на ЧМ-2026. Сборная после громкой победы объявила бойкот
Знаменитый испанский клуб решил приобрести Довбика для Лиги чемпионов
Футбол | 18.06.2026, 08:43
Знаменитый испанский клуб решил приобрести Довбика для Лиги чемпионов
Знаменитый испанский клуб решил приобрести Довбика для Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик выступил с заявлением о Топурии, которого жестоко избили в США
Усик выступил с заявлением о Топурии, которого жестоко избили в США
17.06.2026, 05:49
MMA
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
17.06.2026, 13:23 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 50
Футбол
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
17.06.2026, 01:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
16.06.2026, 19:23 2
Футбол
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
16.06.2026, 18:10 199
Футбол
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем