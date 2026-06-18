В четверг, 18 июня, состоится поединок 2 тура группы B ЧМ-2026 по футболу, в котором будут играть национальные сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Игра пройдет в Инглвуде (США) на поле стадиона «Лос-Анджелес Стэдиум», начало – в 22:00 по Киеву.

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Обе команды стартовали на чемпионате мира с ничьих и теперь остро нуждаются в очках, что обещает напряженный и бескомпромиссный матч. Швейцария сыграла 1:1 с Катаром, хотя большую часть встречи контролировала игру, а Босния с таким же счетом завершила поединок против Канады, пропустив в конце.

Швейцарцы вынуждены играть на победу, чтобы не усложнять себе борьбу за выход из группы, в то время как боснийцы традиционно делают ставку на дисциплинированную оборону и контратаки. Команда Сергея Барбареза не проигрывает уже девять матчей подряд, но в то же время редко забивает более одного гола за игру. Из-за важности результата и стиля игры обоих соперников ожидается большое количество борьбы, фолов и желтых карточек.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Босния и Герцеговина в украинской версии сайта.