Прагматизм не выстоял. Южная Африка вырвала ничью у Чехии

На чемпионате мира начался второй тур группового этапа. Открыло его противостояние между сборными Чехии и Южно-Африканской Республики, которые проиграли свои стартовые матчи на мундиале. При этом «Бафана Бафана» в конце встречи с Мексикой осталась вдевятером после двух удалений.

Чехи активно начали матч, и уже на первой минуте Шик из хорошей позиции пробил неудачно. Южноафриканцы довольно не собранно действовали в обороне, что быстро закончилось для них неприятностями. Прострел с левого фланга к линии штрафной позволил Сойке пробросить мяч на Садилека, который точно пробил мимо голкипера.

Номинальные гости ответили неплохим ударом Аполлиса, но мяч пролетел рядом с крестовиной. Южноафриканцы начали больше владеть мячом, стараясь оказывать давление на оборону соперников. Правда, в завершающей стадии они зачастую принимали поспешные решения и угрозы воротам Чехии не возникали.

Чехи не демонстрировали желание развить свой успех. Они сконцентрировались на разрушении атак соперников и вполне достойно с этим справлялись. Лишь перед перерывом ЮАР получила шанс для взятия ворот: Коварж ошибся на выходе, но сыграть на добивании Масеко помешал Крейчи.

Активность чехов в начале второй половины встречи длилась недолго. За этот отрезок времени вспоминаются заблокированный удар Дариды и удар головой Шика в руки голкиперу. Далее южноафриканцы снова взяли мяч под контроль, пытаясь найти свободные зоны у штрафной сборной Чехии.

Несмотря на территориальное преимущество, медлительность футболистов «Бафана Бафана» не позволяла им создавать опасные моменты, а периодические попытки пробить издали блокировались. При этом чехи не демонстрировали сверхнадежную игру в обороне. Подопечные Мирослава Коубека действовали прагматично, и невооруженным взглядом читалось их намерение удержать минимальное преимущество.

Но уже не раз на текущем турнире происходила история, когда игра на удержание счета приводила к плачевным последствиям. Так и произошло и в этот раз. После удара Масеко мяч попал в руку Шульцу, и арбитр Тори Пенсо указала на 11-тиметровую отметку. Пенальти хладнокровно реализовал Мокоэна.

В оставшееся время вырвать для сборной ЮАР победу мог Мофокенг, но на его удар среагировал Коварж. Чехи также пытались исправить ситуацию, но счет более не изменился. После этой ничьей обе команды рискуют остаться без плей-офф. В заключительном туре Чехия сыграет с Мексикою, а ЮАР встретится с Южной Кореей.

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Чемпионат мира. Группа А. 2-й тур.

Чехия – Южная Африка – 1:1

Голы: Садилек (6) – Мокоэна (83, пенальти)

Предупреждения: Крейчи (75) – Мокоэна (33), Мбата (40)

Чехия: Коварж, Гранац, Голеш, Крейчи, Цоуфал, Садилек (Соучек, 67), Дарида (Зелены, 55), Черв (Зима, 78), Сойка (Шульц, 55), Гложек (Провод, 67), Шик.

Южная Африка: Уильямс, Мудау, Окон, Мбокази, Модиба, Мокоэна, Мбата, Адамс (Мофокенг, 46), Масеко (Себелебеле, 85), Рейнерс (Макгопа, 66), Апполлис.

Арбитр: Тори Пенсо (США)

Стадион «Mercedes-Benz Stadium» (Атланта, США)

ЧЕХИЯ – ЮАР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА