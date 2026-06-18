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Чемпионат мира
Чехия
18.06.2026 19:00 - : -
ЮАР
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Чемпионат мира
18 июня 2026, 00:14 | Обновлено 18 июня 2026, 00:16
24
0

Чехия – Южная Африка. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы А чемпионата мира

18 июня 2026, 00:14 | Обновлено 18 июня 2026, 00:16
24
0
Чехия – Южная Африка. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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В четверг, 18 июня, состоится поединок группы А чемпионата мира, в котором встретятся сборные Чехии и Южно-Африканской Республики. Матч пройдет в Атланте (США) на стадионе «Mercedes-Benz Stadium», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Обе команды стартовали на чемпионате мира с поражений. Южная Африка в матче-открытии ЧМ-2026 уступила Мексике со счетом 0:2, а Чехия проиграла Южной Корее – 1:2. ЮАР не помогут Ситоле и Званэ, которые получили красные карточки в прошлом поединке.

Чехия традиционно делает ставку на организованную игру, дисциплину и борьбу в центре поля. Команда хорошо действует в позиционных атаках, пытается контролировать темп и использовать стандарты. Сборная ЮАР известна своей скоростью, физической подготовкой и опасными переходами из обороны в атаку.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия – Южная Африка, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Чехия
18 июня 2026 -
19:00
ЮАР
Ничья 4.0 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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