В четверг, 18 июня, состоится поединок группы А чемпионата мира, в котором встретятся сборные Чехии и Южно-Африканской Республики. Матч пройдет в Атланте (США) на стадионе «Mercedes-Benz Stadium», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Обе команды стартовали на чемпионате мира с поражений. Южная Африка в матче-открытии ЧМ-2026 уступила Мексике со счетом 0:2, а Чехия проиграла Южной Корее – 1:2. ЮАР не помогут Ситоле и Званэ, которые получили красные карточки в прошлом поединке.

Чехия традиционно делает ставку на организованную игру, дисциплину и борьбу в центре поля. Команда хорошо действует в позиционных атаках, пытается контролировать темп и использовать стандарты. Сборная ЮАР известна своей скоростью, физической подготовкой и опасными переходами из обороны в атаку.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия – Южная Африка, за которой можно следить в украинской версии сайта.