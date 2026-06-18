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Чемпионат мира
Чехия
18.06.2026 19:00 - : -
ЮАР
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Чемпионат мира
18 июня 2026, 14:00 |
641
0

Чехия – Южная Африка. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок начнется 18 июня в 19:00 по Киеву

18 июня 2026, 14:00 |
641
0
Чехия – Южная Африка. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
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18 июня на Мерседес-Бенц Стэдиум пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Чехии и ЮАР.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Чехия

Команда после того, как произошел раздел страны со Словакией, стабильно хороша только в формате Евро. А на мундиаль ранее пробивались только однажды. Чтобы наконец-то вернуться, пришлось брать второе место в группе (первое уверенно взяли там хорваты), а потом, в марте, играть в плей-офф, с Ирландией и Данией. Оба раза все заканчивалось 2:2, но Коварж дважды выигрывал серии пенальти.

Матей мог стать героем и в первом туре, с Южной Кореей. Он несколько раз спасал партнеров, а Крейчи забил после стандарта. Но все же в итоге все закончилось волевой победой соперника из Азии - Хван Ин Бом сначала сам хладнокровно реализовал свой шанс, а потом ассистировал партнеру. В итоге подопечные Коубека вообще остались без очков - сейчас нужно обязательно за них цепляться.

ЮАР

Сборная долго не могла вернуться на мундиаль. Но в последней квалификации ей в чем-то повезло воспользоваться тем, что в решающий момент конкуренты, Бенин и Нигерия, сыграли вничью, таким образом отобрав очки друг у друга. В итоге южноафриканцы, набрав восемнадцать баллов, минимально опередив обоих соперников и взяв первое место, а с ним - и заветный пропуск на мировой турнир.

Вот только на нем, в матче-открытии, подопечные Уго Брооса вошли в историю турнира не так, как хотелось бы. На пару голов в исполнении мексиканцев ответили только парой красных - еще на 49-й минуте был удален Ситоле, а на 84-й - и Зване. Впрочем, и соперник, при 2:0, тоже умудрился остаться вдесятером.

Статистика личных встреч

Единственный очный поединок пришелся на конец 1997-го года, в рамках Кубка Конфедераций. Там они закончили зрелищной ничьей с итоговым счетом 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что тут победа достанется представителю Европы. Соперник из Южной Африки действительно слаб - такого Шик и компания обыграют (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua: Победа Чехии за 1.81 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Чехия
18 июня 2026 -
19:00
ЮАР
Победа Чехии 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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