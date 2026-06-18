Чехия – Южная Африка – 1:1. Пенальти в конце игры. Видеообзор матча

18 июня сборные Чехии и Южной Африки открыли второй тур чемпионата мира по футболу очным матчем.

Поединок между чешской и южноафриканской командами начался в 19:00 по киевскому времени. Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте и завершилась ничьей 1:1.

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Чехия и Южная Африка попали в группу А. Вместе с ними в этой группе также сыграют сборные Мексики и Южной Кореи.

ЧМ-2026. Группа А.

Чехия – Южная Африка – 1:1

Голы: Садилек, 6 – Мокоена, 83 (п).

Видеообзор ожидается позже...