Чехия – Южная Африка – 1:1. Пенальти в конце игры. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча чемпионата мира
18 июня сборные Чехии и Южной Африки открыли второй тур чемпионата мира по футболу очным матчем.
Поединок между чешской и южноафриканской командами начался в 19:00 по киевскому времени. Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте и завершилась ничьей 1:1.
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Чехия и Южная Африка попали в группу А. Вместе с ними в этой группе также сыграют сборные Мексики и Южной Кореи.
ЧМ-2026. Группа А.
Чехия – Южная Африка – 1:1
Голы: Садилек, 6 – Мокоена, 83 (п).
Видеообзор ожидается позже...
События матча
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