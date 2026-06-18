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Чемпионат мира
Чехия
18.06.2026 19:00 – FT 1 : 1
ЮАР
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Чемпионат мира
18 июня 2026, 20:59 |
1357
0

Чехия – Южная Африка – 1:1. Пенальти в конце игры. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча чемпионата мира

18 июня 2026, 20:59 |
1357
0
Чехия – Южная Африка – 1:1. Пенальти в конце игры. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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18 июня сборные Чехии и Южной Африки открыли второй тур чемпионата мира по футболу очным матчем.

Поединок между чешской и южноафриканской командами начался в 19:00 по киевскому времени. Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте и завершилась ничьей 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чехия и Южная Африка попали в группу А. Вместе с ними в этой группе также сыграют сборные Мексики и Южной Кореи.

ЧМ-2026. Группа А.

Чехия – Южная Африка – 1:1

Голы: Садилек, 6 – Мокоена, 83 (п).

Видеообзор ожидается позже...

События матча

83’
ГОЛ ! С пенальти забил Тебохо Мокоена (ЮАР).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Михал Садилек (Чехия), асcист Александр Сойка.
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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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