Поражение молодежки, стыковые матчи УПЛ, Малиновский перешел в Трабзонспор

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 5 июня.

1A. Ниже американского стандарта. Украина U-21 уступила США U-21

Команда Унаи Мельгосы начала тренировочный цикл с поражения

1B. Украина U-21 – США U-21 – 1:3. Контрольный спарринг. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Словении

2A. Очередное поражение. Женская сборная Украины проиграла Исландии

Украинки снова потерпели минимальное поражение от исландок в отборе к ЧМ

2B. Украина – Исландия – 0:1. Квалификация женского ЧМ. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча отбора к женскому чемпионату мира

3A. Вопросы вместо ответов. Александрия и Левый Берег сыграли вничью

В этой дуэли нужен второй матч для решения судьбы путевки в УПЛ

3B. Подвела реализация. Кудровка сыграла вничью с Агробизнесом

Команде Протченко не удалось дожать оппонента из Первой лиги

4. ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский стал игроком турецкого Трабзонспора

Руслан покинул итальянский Дженоа и продолжит карьеру в Турции

5A. Товарищеские матчи. Защитник Карпат забил гол, его сборная сыграла вничью

Молдова в Кишиневе разошлась миром с Болгарией, забил Владислав Бабогло

5B. Товарищеские матчи. Хвича Кварацхелия забил в победном матче Грузии

Сборные активно проводят спарринги перед стартом ЧМ-2026

6A. ФОТО. Сборная провела заключительную тренировку в Украине на этом сборе

Сине-желтые под руководством Мальдеры 7 июня сыграют спарринг с Данией

6B. Обновлен рейтинг ФИФА. Где сборная Украины после победы над Польшей?

Подопечные Мальдеры остались на 32-й позиции, Аргентина вышла в лидеры

6C. Украина WU-19 по пенальти обыграла Венгрию WU-19 в товарищеском матче

У сине-желтой команды гол забила Дарья Колодий

7A. В шаге от первого трофея Grand Slam. Зверев вышел в финал Ролан Гаррос

Александр Зверев обыграл Якуба Меншика в матче 1/2 финала в четырех сетах

7B. Дерби не состоится. Второй полуфинал Ролан Гаррос отменен. Что случилось?

Арнальди снялся из-за вирусной болезни, Коболли без борьбы вышел в финал

8A. Чуда не произошло. Украина уступила Японии в матче Лиги наций

Сине-желтые во второй раз уступили на волейбольном турнире

8B. Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 узнала соперника в 1/4 финала ЧМ

Украинки будут бороться за выход в полуфинал с Австралией

9A. ЧЕ по мини-футболу. Историческая таблица финалов: первая медаль Украины

Сине-желтая команда в финале ЧЕ-2026 уступила сборной Азербайджана

9B. Сенсация на ЧЕ по шахматам. 15-летняя украинка завоевала золото

Анастасия Гнатышин – четвертая украинка, поднявшаяся на европейскую вершину

10. ЧМ-2026. Группа D: хозяева, сальто и помощь Хаби Алонсо

Самый ровный квартет турнира: США, Парагвай, Австралия и Турция