Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обновлен рейтинг ФИФА. Где сборная Украины после победы над Польшей?
Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2026, 12:49 | Обновлено 05 июня 2026, 13:34
3052
1

Обновлен рейтинг ФИФА. Где сборная Украины после победы над Польшей?

Подопечные Мальдеры остались на 32-й позиции, Аргентина вырвалась в лидеры

05 июня 2026, 12:49 | Обновлено 05 июня 2026, 13:34
3052
1 Comments
Обновлен рейтинг ФИФА. Где сборная Украины после победы над Польшей?
УАФ. Сборная Украины по футболу
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных – свое место узнала и сборная Украины, которая провела первый матч под руководством Андреа Мальдеры.

«Сине-желтые» одолели команду Польши в товарищеском поединке, который завершился со счетом 2:0. Результативными ударами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Сборная Украины набрала 1549,29 балла и осталась на 32-й позиции. Польша разместилась на 35-й строчке, а будущий соперник команды Мальдеры – Дания – занимает 21-е место.

Лидером рейтинга стала Аргентина, которая поднялась с третьей позиции на вершину, имея в своем активе 1874,81 балла. Испания осталась второй, Франция замкнула тройку сильнейших.

В десятке произошло еще одно изменение – сборная Марокко обошла Нидерланды, поднялась на седьмое место и приблизилась к команде Бразилии, которая идет шестой.

Полный рейтинг ФИФА смотрите на сайте организации

Рейтинг национальных сборных ФИФА (по состоянию на 5 июня 2026 года)

По теме:
Мбаппе вошел в топ-10 игроков по количеству матчей за сборную Франции
Экс-форвард сборной Украины объяснил, почему Ярмоленко не выйдет в старте
ФИФА объявила о радикальных изменениях в предматчевой церемонии на ЧМ
сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина сборная Дании по футболу Дания - Украина сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу ФИФА рейтинг ФИФА Андреа Мальдера
Николай Тытюк Источник: ФИФА
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ по хоккею
Хоккей | 05 июня 2026, 10:16 9
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ по хоккею
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ по хоккею

Организаторы объявили группы на чемпионат мира

Новый тренер Бенфики поставил условие руководству клуба по поводу Судакова
Футбол | 05 июня 2026, 10:57 3
Новый тренер Бенфики поставил условие руководству клуба по поводу Судакова
Новый тренер Бенфики поставил условие руководству клуба по поводу Судакова

Марку Силва хочет сохранить украинского полузащитника

Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 04.06.2026, 22:35
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2026, 14:30
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Теннис | 04.06.2026, 20:36
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ФІФа поважає США:
в таблиці рейтингу дві команди США
і обидві на 16-му місці.))
Але скоріше це авт0р замітки так скопіював...))
Ответить
+1
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
03.06.2026, 12:01 6
Футбол
Дюбуа ответил Верховену, который считает, что у него украли победу с Усиком
Дюбуа ответил Верховену, который считает, что у него украли победу с Усиком
03.06.2026, 08:11
Бокс
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
05.06.2026, 06:44 33
Футбол
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
03.06.2026, 09:52 1
Бокс
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
03.06.2026, 19:57 4
Другие виды
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
03.06.2026, 10:22 57
Футбол
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем