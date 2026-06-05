Обновлен рейтинг ФИФА. Где сборная Украины после победы над Польшей?

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных – свое место узнала и сборная Украины, которая провела первый матч под руководством Андреа Мальдеры.

«Сине-желтые» одолели команду Польши в товарищеском поединке, который завершился со счетом 2:0. Результативными ударами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Сборная Украины набрала 1549,29 балла и осталась на 32-й позиции. Польша разместилась на 35-й строчке, а будущий соперник команды Мальдеры – Дания – занимает 21-е место.

Лидером рейтинга стала Аргентина, которая поднялась с третьей позиции на вершину, имея в своем активе 1874,81 балла. Испания осталась второй, Франция замкнула тройку сильнейших.

В десятке произошло еще одно изменение – сборная Марокко обошла Нидерланды, поднялась на седьмое место и приблизилась к команде Бразилии, которая идет шестой.

Полный рейтинг ФИФА смотрите на сайте организации

Рейтинг национальных сборных ФИФА (по состоянию на 5 июня 2026 года)